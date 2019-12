保守黨料奪32年來最大勝利！脫歐僵局有望下月結束　強生發文致謝

▲ 強生料將繼續擔任英國首相。(圖/翻攝自推特/@BorisJohnson)

記者陳宛貞/綜合外電報導

英國大選持續開票中,根據出口民調,現任首相強生(Boris Johnson)率領的保守黨料將贏得368席,成為該黨1987年以來獲得最多席位的一次,也代表英國幾乎確定會在下月底脫歐。強生稍早也在推特發文,對選民、志工及候選人表示感謝。

英國下議院共650席,任一政黨須至少取得半數席位才能成為多數。當地時間12日晚間10時的出口民調顯示,執政的保守黨預計將贏得下議院368席,較大選前的298席有所提升。若此次民調與最終結果相符,保守黨將取得前首相柴契爾夫人(Margaret Thatcher)1987年贏得第三次大選以來最多席位。

Thank you to everyone across our great country who voted, who volunteered, who stood as candidates. We live in the greatest democracy in the world. pic.twitter.com/1MuEMXqWHq