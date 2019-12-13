保守黨料奪32年來最大勝利！脫歐僵局有望下月結束　強生發文致謝

▲ 強生料將繼續擔任英國首相。（圖／翻攝自推特／@BorisJohnson）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國大選持續開票中，根據出口民調，現任首相強生（Boris Johnson）率領的保守黨料將贏得368席，成為該黨1987年以來獲得最多席位的一次，也代表英國幾乎確定會在下月底脫歐。強生稍早也在推特發文，對選民、志工及候選人表示感謝。

英國下議院共650席，任一政黨須至少取得半數席位才能成為多數。當地時間12日晚間10時的出口民調顯示，執政的保守黨預計將贏得下議院368席，較大選前的298席有所提升。若此次民調與最終結果相符，保守黨將取得前首相柴契爾夫人（Margaret Thatcher）1987年贏得第三次大選以來最多席位。

Thank you to everyone across our great country who voted, who volunteered, who stood as candidates. We live in the greatest democracy in the world. pic.twitter.com/1MuEMXqWHq — Boris Johnson (@BorisJohnson) December 12, 2019

此前英國議會陷入僵局，多次卡關強生的退歐協議，促成這次選舉。保守黨的勝利代表英國將在2020年1月30日退歐，距離2016年脫歐公投已經過去3年半。民調出爐後不久，強生在推特表示，「感謝我們偉大國家每一位投票的選民、每一位志工與候選人，我們活在全世界最棒的民主制度之下。」

根據《路透社》，英國脫歐黨黨魁法拉吉（Nigel Farage）則表示，若強生率領的保守黨在出口民調中取得多數，英國將退出歐盟，但可能不會是強生政治生涯中致力追求的脫歐方式，「英國會退歐，但方式會是正確的嗎？也許不會。我的目標是達到正確的脫歐方式。如果我們能從中達成一點成就，那也聊勝於無。」

另一方面，若出口民調準確，這也將是反對黨工黨1935年以來表現最差的一次大選。工黨作風激進，為工人權利限制大企業權力與影響力，預計只能取得191席，遠遠低於組成政府所需的席位。

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