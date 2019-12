騎單車9小時！ 他在地圖上 「畫出馴鹿」...網一看全嚇歪

▲安東尼(左)是一名業餘的自行車手,因創作GPS圖畫在網路上爆紅。(圖/翻攝自twitter/@anthoyte)

實習記者施怡妏/綜合報導

現在有些人在跑步、騎車或爬山時,都會利用GPS記錄自己移動的路徑和里程數。英國一名業餘自行車手,平常會使用健身App來記錄運動過程,某天他突發奇想利用App在地圖上「作畫」,想不到成品一舉在網路上爆紅。

據《每日郵報》報導,住在英國切爾滕納姆〈Cheltenham〉51歲的安東尼·霍伊特(Anthony Hoyte),是一名業餘自行車手,平常騎車時習慣利用健身App「Strava」來記錄自己的運動路程、時間和里程數。有天他看著自己騎車路徑,竟突發奇想地用地圖來作畫,沒想到「畫出」不少精彩的作品讓他因此爆紅。

最近因適逢聖誕節前夕,安東尼在倫敦市區耗時了9小時,順利畫出了麋鹿的頭,事後他也將作品在推特上分享,立刻引來網友的讚嘆,鹿角栩栩如生的模樣令無數網友驚艷。安東尼接受媒體訪問時表示,這幅麋鹿的圖畫可能是他至今最印象深刻的,也是目前為止最偉大的創作,「這是個漫長的一天,但我對這幅畫感到非常的滿意!」

It's that time of the year again when I cycle round congested streets in the rain looking for some festive cheer!: https://t.co/4u80fR8eNt@Strava @cyclingweekly #stravaart #stravart #gpsdoodle #gpsart #cycling #Christmas #reindeer #Rudolph pic.twitter.com/Nzm3Rch9nJ