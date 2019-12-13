戀上女同事打202通電話約見面　日公務員警局碎念：她沒回覆我

▲阿成想追女同事卻用錯方法。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

記者黃翊婷／綜合報導

日本滋賀縣大津市一名在兒童福利部門上班的31歲公務員，喜歡上同單位的女性職員，竟然在兩個月內瘋狂用LINE、電話騷擾對方，總計打了202通電話，最後被懲戒停職3個月。不過，日本網友大多都覺得這個處罰太輕，紛紛在推特留言調侃，「果然當公務員就是爽。」

根據《產經新聞》12日報導，這名31歲的公務員阿成（化名）對同單位一名30歲女同事很有好感，於是透過LINE和電話想約對方私下見面，但都沒有收到回覆，他似乎沒有讀懂女方的行為有拒絕的意思，竟然在今年8、9月間瘋狂聯繫202次。

▲女同事受不了阿成的「奪命連環CALL」，乾脆報警處理。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本案無關）

更誇張的是，阿成還在臉書辦了一個假帳號，偽裝成女性市民惡意投訴女同事，鬧到最後對方終於受不了，並在10月向警方報案。直到被懲處停職3個月，阿成才意識到事情的嚴重性，並向負責調查此案的人員表示，自己只是因為遲遲沒有收到回覆，一時理智斷線，才會做出這樣的騷擾行為。

而這起案件經過媒體報導在網路上傳開，日本網友們紛紛在推特PO文酸諷，「之前大津市才發生學生遭霸凌尋短的憾事，現在又發生這樣的醜聞，公家機關到底在幹嘛？」、「做了這樣的事才停職3個月，果然當公務員就是爽」。