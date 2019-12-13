互餵吃冰、拜戀愛神社！安倍核心幕僚爆不倫美魔女下屬　花公費遊京都觀光

▲日本首相補佐官和泉洋人外遇厚生勞動省大臣官房審議官大坪寬子。（圖／翻攝自推特／GHynvs0ynDhOSMF）

記者林瑩真／編譯

66歲的和泉洋人作為日本首相安倍晉三的補佐官，同時也是內閣的核心人物，如今被爆料與52歲厚生勞動省大臣官房審議官大坪寬子搞外遇，兩人甚至以公費出差京都兼觀光。

據《週刊文春》報導，和泉洋人與大坪寬子於8月9日前往京都出差，訪問京都大學iPS細胞研究所所長山中伸彌，不過上午結束訪問行程後，兩人隨後租車進行「私人觀光」，整個過程相當親暱。

報導指出，兩人前往觀光景點的河原町，在老字號甜品店內，和泉洋人還用自己的湯匙餵大坪寬子吃冰；接著，兩人又挽著手一起去京都自古有名「祈禱戀愛成功」的貴船神社，大坪寬子還遞錢給和泉洋人投香油錢。

對此，和泉洋人聲稱自己是出差，並非休假，「我是特殊職業，沒有特定工作時間」，用公費租車觀光一事則是「用口袋裡的錢付的」，否認交往的同時卻護航大坪寬子，說對方下午本來就休假。

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大坪寬子則承認，往返京都的新幹線費用確實是公費，但被問到是否交往時，辯稱只是幫忙協助醫學用語的翻譯，「和泉洋人已經算是爺爺了吧？你以為他幾歲了？」

不過，這不是《週刊文春》第一次直擊兩人互動，也曾經拍過和泉洋人送大坪寬子回家；兩人公共場和牽手、擁抱、約會等，好幾次確認了他們之間的關係已經超越上司跟下屬。

出身國土交通省的和泉洋人不僅從安倍政權初期就擔任首相助理，也是引領「官邸主導」及「官邸官僚」的中心人物，其中也深受官房長官菅義偉的信賴，經常是安倍政權關注議題的負責人，甚至曾對於加計學園問題的獸醫學部新設問題回答「首相不能說，所以我來代替發言」，有相當權力。

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