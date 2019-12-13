　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

互餵吃冰、拜戀愛神社！安倍核心幕僚爆不倫美魔女下屬　花公費遊京都觀光

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼日本首相安倍晉三的補佐官66歲的和泉洋人，外遇52歲厚生勞動省大臣官房審議官大坪寬子公費出差京都兼觀光。（圖／翻攝自推特／GHynvs0ynDhOSMF） 

▲日本首相補佐官和泉洋人外遇厚生勞動省大臣官房審議官大坪寬子。（圖／翻攝自推特／GHynvs0ynDhOSMF）

記者林瑩真／編譯

66歲的和泉洋人作為日本首相安倍晉三的補佐官，同時也是內閣的核心人物，如今被爆料與52歲厚生勞動省大臣官房審議官大坪寬子搞外遇，兩人甚至以公費出差京都兼觀光。

據《週刊文春》報導，和泉洋人與大坪寬子於8月9日前往京都出差，訪問京都大學iPS細胞研究所所長山中伸彌，不過上午結束訪問行程後，兩人隨後租車進行「私人觀光」，整個過程相當親暱。

報導指出，兩人前往觀光景點的河原町，在老字號甜品店內，和泉洋人還用自己的湯匙餵大坪寬子吃冰；接著，兩人又挽著手一起去京都自古有名「祈禱戀愛成功」的貴船神社，大坪寬子還遞錢給和泉洋人投香油錢。

對此，和泉洋人聲稱自己是出差，並非休假，「我是特殊職業，沒有特定工作時間」，用公費租車觀光一事則是「用口袋裡的錢付的」，否認交往的同時卻護航大坪寬子，說對方下午本來就休假。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

大坪寬子則承認，往返京都的新幹線費用確實是公費，但被問到是否交往時，辯稱只是幫忙協助醫學用語的翻譯，「和泉洋人已經算是爺爺了吧？你以為他幾歲了？」

不過，這不是《週刊文春》第一次直擊兩人互動，也曾經拍過和泉洋人送大坪寬子回家；兩人公共場和牽手、擁抱、約會等，好幾次確認了他們之間的關係已經超越上司跟下屬。

出身國土交通省的和泉洋人不僅從安倍政權初期就擔任首相助理，也是引領「官邸主導」及「官邸官僚」的中心人物，其中也深受官房長官菅義偉的信賴，經常是安倍政權關注議題的負責人，甚至曾對於加計學園問題的獸醫學部新設問題回答「首相不能說，所以我來代替發言」，有相當權力。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

ET快訊
遠航停業後首現身！張綱維鞠躬道歉：造成社會大眾不便、員工不安
直播／不再躲！留完遺書..遠航董座張綱維11：00現身說明
大咖男星約砲「一夜10次」沒有停！酒吧妹癱軟累到吐嚇壞不敢再
遠航停飛前張綱維搬「一堆字畫」到韋汝家　目擊者：管理階層在指
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

保守黨料奪32年來最大勝利！脫歐僵局有望下月結束　強生發文致謝

不斷更新／英國大選出口民調「保守黨強取368席」　有望2020年1月底脫歐

14歲男「火車衝浪」遭27,000伏特高壓電擊　他驚恐目擊：當場被燒成灰！

搶下工黨近70年鐵票倉！保守黨政治版圖刷新　他感謝強生：將完成脫歐

全場盯著看…俄少年鑽破法庭天花板逃跑　3法警扯褲逼羞恥回位

英國大選慘敗　工黨候選人：黨魁柯賓必須「辭職負責」

戀上女同事打202通電話約見面　日公務員警局碎念：她沒回覆我

互餵吃冰、拜戀愛神社！安倍核心幕僚爆不倫美魔女下屬　花公費遊京都觀光

懷特島上「找到6具遺體」...仍有2人失蹤！救難隊冒死登島運回

路透：中美達原則性協議　取消關稅換北京買500億美元農產品

寶寶早產夭折！拚2年再次懷孕　喜訊瞞親友4個月全嗨翻：啊啊

孕妻等產檢沒位坐...久站腫痛險跌 暖夫盤腿彎腰成「人椅」當她依靠

獨家／謝和弦遭辣妻檢舉「切心切到底」　年後離婚，認愛直播主...讚三大優點

遠航無預警停業！副總鞠躬哽咽...張綱維遺書爆遭詐虧9億：以死謝罪

他惡整父母！跪地騙「跟女友同居」　媽怒掀棉被：這不是女人的內衣嗎

希澈戴口罩緊跟潤娥…保鑣以為是粉絲擋下！　他瞪眼手摸胸「超Q發言」笑翻惹ＸＤ

6歲嗯哼「比心告白」霍思燕　「妳永遠是我心裡的小公主！」媽媽淚崩

陳玉珍返金門...鄉親獻花喊「加油」　仍頭痛就醫：不得已還要住院

韓國瑜隨扈「特勤吳彥祖」身分曝　180cm未婚！網：無限期支持保鑣

7歲童患自閉「失去笑容」惹心疼 迪士尼公主暖心陪...他秒露燦笑

保守黨料奪32年來最大勝利！脫歐僵局有望下月結束　強生發文致謝

不斷更新／英國大選出口民調「保守黨強取368席」　有望2020年1月底脫歐

14歲男「火車衝浪」遭27,000伏特高壓電擊　他驚恐目擊：當場被燒成灰！

搶下工黨近70年鐵票倉！保守黨政治版圖刷新　他感謝強生：將完成脫歐

全場盯著看…俄少年鑽破法庭天花板逃跑　3法警扯褲逼羞恥回位

英國大選慘敗　工黨候選人：黨魁柯賓必須「辭職負責」

戀上女同事打202通電話約見面　日公務員警局碎念：她沒回覆我

互餵吃冰、拜戀愛神社！安倍核心幕僚爆不倫美魔女下屬　花公費遊京都觀光

懷特島上「找到6具遺體」...仍有2人失蹤！救難隊冒死登島運回

路透：中美達原則性協議　取消關稅換北京買500億美元農產品

石門白沙灣驚見浪犬叼「人臉大生豬皮」　海巡急通報動保處送驗

快訊／張綱維現身！北檢以「被告身分」傳喚晚間到案　釐清金流疑點

靈異專家買下「鬼屋」作實錄　竟見200多個惡靈盤據...

恩比德砍22分不夠積極？巴克利批不如字母哥　大帝：我得改變

遠航神隱董座首露面致歉！張綱維撇停業說「沒要發資遣費」

【遠航停飛】蔡昆洲／長榮航空罷工曾提出的「勞工董事」，是合理訴求嗎？

桌球年終賽／鄭怡靜化解2賽末點仍不敵伊藤　女單首輪止步

保守黨料奪32年來最大勝利！脫歐僵局有望下月結束　強生發文致謝

他搭遠航一看「角落撕心背影」　空姐全程敬業…強忍微笑：是好消息嗎

因應蓮花季用水需求增　台水汰換白河裕農路管線

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

國際熱門新聞

開車墜結冰河流　他大喊Siri獲救

今年聖誕趴　「馴鹿咪咪裝」正夯

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」

川普已簽署「第一階段美中貿易協定」

不斷更新／英大選出口民調「保守黨368席」

泰國驚見「雙頭貓」！命懸一線

女兒房監視器傳陌生男唱歌　媽嚇歪

印尼丹尼人每天烤祖先遺體6小時

明日花接班人深田詠美　推特追蹤破55萬人

蛋糕硬塞新娘　暴走新郎嚇壞賓客

美股四大指數續紅！美中協議好消息帶動漲

通緝犯變木乃伊　舉右手坐床超詭異

為火山倖存者　紐西蘭急加訂人皮

世界最古老鳥蛋！距今1700年

更多熱門

相關新聞

日公務員戀上同事　狂打202通電話

日公務員戀上同事　狂打202通電話

日本滋賀縣大津市一名在兒童福利部門上班的31歲公務員，喜歡上同單位的女性職員，竟然在兩個月內瘋狂用LINE、電話騷擾對方，總計打了202通電話，最後被懲戒停職3個月。不過，日本網友大多都覺得這個處罰太輕，紛紛在推特留言調侃，「果然當公務員就是爽。」

揪經理老婆飯店密會　銀行員掰拉肚子

揪經理老婆飯店密會　銀行員掰拉肚子

北韓躲監視　發射台下建地底車站

北韓躲監視　發射台下建地底車站

7旬翁求愛不成　針筒注農藥殺人

7旬翁求愛不成　針筒注農藥殺人

南韓出土1500年前新羅時代木簡

南韓出土1500年前新羅時代木簡

關鍵字：

日本安倍晉三和泉洋人不倫外遇大坪寬子公費日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦認愛小三莉婭…深夜曬牽手照！　

謝和弦再炫「和小三開房片」！再嗆正宮：她逼我跳樓

謝和弦揭變心原因：沒感情了

莉婭被謝和弦認愛：全世界最傻眼是我！

遠航無停飛千人失業　空姐IG崩潰

17歲爆紅！內衣女神墾丁春吶「觀音坐蓮」愛情片外洩

紙箱幼貓沒人要　長大變極品美貓

溫柔男副駕命喪阿里山！女友見屍崩潰：帶我走

女模互惠攝影卻被偷賣照　爆還有其他受害者

今年聖誕趴　「馴鹿咪咪裝」正夯

開車墜結冰河流　他大喊Siri獲救

快訊／廈門地鐵呂厝站附近路面崩塌！多車陷入畫面曝光

3工人「笑氣灌迷17歲少女」輪流性侵

快訊／信義區驚傳輕生事件！警到場傻：太巧

張綱維挪遠航31億　竟用淡水105戶爛尾樓抵帳

更多

最夯影音

更多
寶寶早產夭折！拚2年再次懷孕　喜訊瞞親友4個月全嗨翻：啊啊

寶寶早產夭折！拚2年再次懷孕　喜訊瞞親友4個月全嗨翻：啊啊
孕妻等產檢沒位坐...久站腫痛險跌 暖夫盤腿彎腰成「人椅」當她依靠

孕妻等產檢沒位坐...久站腫痛險跌 暖夫盤腿彎腰成「人椅」當她依靠

獨家／謝和弦遭辣妻檢舉「切心切到底」　年後離婚，認愛直播主...讚三大優點

獨家／謝和弦遭辣妻檢舉「切心切到底」　年後離婚，認愛直播主...讚三大優點

遠航無預警停業！副總鞠躬哽咽...張綱維遺書爆遭詐虧9億：以死謝罪

遠航無預警停業！副總鞠躬哽咽...張綱維遺書爆遭詐虧9億：以死謝罪

他惡整父母！跪地騙「跟女友同居」　媽怒掀棉被：這不是女人的內衣嗎

他惡整父母！跪地騙「跟女友同居」　媽怒掀棉被：這不是女人的內衣嗎

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面