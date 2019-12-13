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英國大選慘敗　工黨候選人：黨魁柯賓必須「辭職負責」

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▲工黨領袖柯賓（Jeremy Corbyn）12月12日在投票所前。（圖／達志影像／美聯社）

▲工黨領袖柯賓（Jeremy Corbyn）12日在投票所前比讚。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

英國大選於12日登場，依據出口民調，保守黨預估拿下368席，獲得國會多數席次，工黨（Labour Party）可能從原本的244席下降至191席，是1935年以來「最慘戰績」。工黨籍候選人斯內爾（Gareth Snell）於13日表示，如果結果與預測相符，領袖柯賓（Jeremy Corbyn）必須為此請辭負責。黨員麥克唐納（Siobhain McDonagh）引述對手的競選口號「把它完成」（Get It Done），認為選民也許真的「受夠」脫歐了。

根據《路透社》，斯內爾13日說，工黨正在阻止脫歐，有些選民也不喜歡柯賓，因此他預期會失去「特倫特河畔─斯托克」（Stoke-on-Trent）地區議會席次，被問及柯賓是否應該辭職時回應，「是的。」

斯內爾指出，如果大選結果真如預測一樣慘敗，政黨也會對於領導人的去留做出「適當的決定」，「我們將在上午看到結果揭曉，然後再做出決定……我們一直都會以政黨的最佳利益做決定。」

▲▼英國首相強生帶著愛犬前往投票站。（圖／路透）

▲英國首相強生（Boris Johnson）帶著愛犬前往投票。（圖／路透）

據了解，特倫特河畔─斯托克選區自1950年創立以來，一直以來都被認為是工黨大本營。如今首相強生（Boris Johnson）帶領的保守黨預期將在大選中大獲全勝，也可望在明年1月31日如期脫歐。外界認為，工黨黨魁柯賓未來幾天內將會面臨多方壓力，辭職下台。

《獨立報》報導，工黨籍的麥可唐納（Siobhain McDonagh）引述保守黨的競選口號，「我很討厭用這種方式表達，但我想人們也許真的想要『把它完成』。我不確定大選結果是否能夠做到，但人們幾乎絕望地想要結束脫歐，因為他們真的受夠了。」

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