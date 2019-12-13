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川普嗆瑞典少女「EQ有問題」　競選團隊竄改時代封面

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▲▼川普競選團隊P圖，把瑞典少女桑伯格（Greta Thunberg）的頭換成川普的。（圖／左路透；右翻攝自推特@TrumpWarRoom）

▲川普競選團隊P圖，把瑞典少女桑伯格的頭換成川普的。（圖／左路透；右翻攝自推特@TrumpWarRoom）

記者丁維瑀／綜合外電報導

倡導環保的瑞典16歲少女桑伯格（Greta Thunberg），11日成為《時代》雜誌2019年度風雲人物，她曾怒瞪美國總統川普的背影，譴責世界領袖未能應對氣候危機。川普12日則嘲諷桑伯格，應先解決情緒管理問題，再跟朋友看場電影。不過，桑伯格反而用川普的話當成自己的推特簡介，以幽默感回擊奚落她的大人。

除了桑伯格，在原本的入圍名單中還包括香港示威者、川普、美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）等人，這名少女擊敗許多佼佼者，成為《時代》雜誌2019年的風雲人物。川普12日則形容這很可笑，桑伯格要先管理自己的情緒問題，接著與朋友看場老電影，「冷靜點，格蕾塔，冷靜！」

川普推文後，桑伯格更新自己的推特簡介，「一名青少年正處理她的憤怒管理問題，現在感到放鬆，和好朋友看一場好的老電影。」

CNN報導，桑伯格9月出席聯合國氣候峰會時，指責各國領袖毫無作為，未能解決氣候變遷危機，她也曾瞪著川普的背影。對於自己患有亞斯伯格症，她則表示這是一種超能力，能幫助她行動。

▲▼2019時代雜誌年度風雲人物。（圖／翻攝自時代雜誌網站）

▲2019時代雜誌年度風雲人物。（圖／翻攝自時代雜誌網站）

川普經常在推特批評對他不利的人，9月也攻擊過桑伯格，他看過對方在聯合國激動指責世界領袖的影片，桑伯格感覺快要落淚，他卻寫道，「她看起來是個非常快樂的小女孩，期待光明又美好的未來。很高興見到！」桑伯格當時也以川普的話當成推特簡介。

川普的一個官方競選推特頁面@TrumpWarRoom也沒有放過桑伯格，除了在文中列舉總統的政績，還把桑伯格的頭P圖成川普，「談到信守承諾，只會有一位年度風雲人物。」

爭取2020總統大位的民主黨領頭羊、前副總統拜登（Joe Biden）譴責川普的行為，「什麼樣的總統會霸凌青年？你可以從桑伯格身上學到一些東西，知道領袖代表的是什麼。」

►當面飆罵國際領袖滿腦子錢　16歲環保少女忍淚：你們偷走我童年

►時代雜誌2019年度風雲人物：瑞典「氣候少女」桑柏格

 
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