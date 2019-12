川普嗆瑞典少女「EQ有問題」　競選團隊竄改時代封面

▲川普競選團隊P圖,把瑞典少女桑伯格的頭換成川普的。(圖/左路透;右翻攝自推特@TrumpWarRoom)

記者丁維瑀/綜合外電報導

倡導環保的瑞典16歲少女桑伯格(Greta Thunberg),11日成為《時代》雜誌2019年度風雲人物,她曾怒瞪美國總統川普的背影,譴責世界領袖未能應對氣候危機。川普12日則嘲諷桑伯格,應先解決情緒管理問題,再跟朋友看場電影。不過,桑伯格反而用川普的話當成自己的推特簡介,以幽默感回擊奚落她的大人。

除了桑伯格,在原本的入圍名單中還包括香港示威者、川普、美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)等人,這名少女擊敗許多佼佼者,成為《時代》雜誌2019年的風雲人物。川普12日則形容這很可笑,桑伯格要先管理自己的情緒問題,接著與朋友看場老電影,「冷靜點,格蕾塔,冷靜!」

川普推文後,桑伯格更新自己的推特簡介,「一名青少年正處理她的憤怒管理問題,現在感到放鬆,和好朋友看一場好的老電影。」

CNN報導,桑伯格9月出席聯合國氣候峰會時,指責各國領袖毫無作為,未能解決氣候變遷危機,她也曾瞪著川普的背影。對於自己患有亞斯伯格症,她則表示這是一種超能力,能幫助她行動。

▲2019時代雜誌年度風雲人物。(圖/翻攝自時代雜誌網站)



川普經常在推特批評對他不利的人,9月也攻擊過桑伯格,他看過對方在聯合國激動指責世界領袖的影片,桑伯格感覺快要落淚,他卻寫道,「她看起來是個非常快樂的小女孩,期待光明又美好的未來。很高興見到!」桑伯格當時也以川普的話當成推特簡介。

川普的一個官方競選推特頁面@TrumpWarRoom也沒有放過桑伯格,除了在文中列舉總統的政績,還把桑伯格的頭P圖成川普,「談到信守承諾,只會有一位年度風雲人物。」

