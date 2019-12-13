　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

路透：中美達原則性協議　取消關稅換北京買500億美元農產品

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美中是否真的達成協議，讓消息人士霧裡看花。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

《路透社》報導，根據消息人士12日的說法，美國將暫緩原本15日預計對價值1600億美元的中國商品徵收關稅，同時降低現有關稅；作為交換，中國則會大量採購美農產品。不過一名前高級貿易談判人員表示，魔鬼仍藏在書面協議的細節中，有許多歧見往往會在此時浮現。

消息人士透露，白宮已同意暫緩預計15日生效的關稅，也會降低現有關稅；中國方面，北京則同意在2020年購買500億美元的美農產品。《路透》指出，白宮尚未發表任何官方聲明，使得外界猜測中美是否達成共識。

一名前高級貿易談判認為，魔鬼藏在書面協議的細節中，「在貿易談判中，書面文本很重要，很多揮之不去的歧見傾向在這時重現。」根據知情人士說法，川普已簽署協議，預計白宮很快會發表聲明。

美中貿易全國委員會主席艾倫（Craig Allen）表示，如果雙方簽署協議，這是一個令人感到鼓舞的第一階段，能替雙邊關係奠定基礎，「但這僅是個開始。」他認為，美中面對的問題相當複雜又多面，不太可能立刻解決這些問題。

一名來自華盛頓的消息人士說，雖然美中似乎達成原則上的協議，卻還不清楚這是否為一份書面、可執行的協議，也不知道北京是否點頭，「直到完整的文本公布前，這不是特別可行的，對我來說非常不清楚。」

貿易專家認為，如果川普不暫停預計15日對中國徵收的關稅，北京也會對美國產品加徵更多關稅，雙方還可能暫停談判，直到2020年11月的美國大選結束後再開始。

▲▼川普宣稱非常接近與中國達成協議。（圖／翻攝推特）

▲川普宣稱非常接近與中國達成協議。（圖／翻攝推特）

美國15日預計對中新一輪的關稅，牽涉價值1600億美元的中國商品，包括許多電子產品。川普12日上午則在推特宣布，已經「非常接近」與中國達成協議，「美中已經非常接近於達成重大協議。他們想簽署，而我們也想！」

►川普已簽署「第一階段美中貿易協定」！彭博：取消15日加徵關稅

►關稅戰倒數　川普：「非常接近」與中國達成重大協議！

ET快訊
遠航停業後首現身！張綱維鞠躬道歉：造成社會大眾不便、員工不安
直播／不再躲！留完遺書..遠航董座張綱維11：00現身說明
大咖男星約砲「一夜10次」沒有停！酒吧妹癱軟累到吐嚇壞不敢再
遠航停飛前張綱維搬「一堆字畫」到韋汝家　目擊者：管理階層在指
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

保守黨料奪32年來最大勝利！脫歐僵局有望下月結束　強生發文致謝

不斷更新／英國大選出口民調「保守黨強取368席」　有望2020年1月底脫歐

14歲男「火車衝浪」遭27,000伏特高壓電擊　他驚恐目擊：當場被燒成灰！

搶下工黨近70年鐵票倉！保守黨政治版圖刷新　他感謝強生：將完成脫歐

全場盯著看…俄少年鑽破法庭天花板逃跑　3法警扯褲逼羞恥回位

英國大選慘敗　工黨候選人：黨魁柯賓必須「辭職負責」

戀上女同事打202通電話約見面　日公務員警局碎念：她沒回覆我

互餵吃冰、拜戀愛神社！安倍核心幕僚爆不倫美魔女下屬　花公費遊京都觀光

懷特島上「找到6具遺體」...仍有2人失蹤！救難隊冒死登島運回

路透：中美達原則性協議　取消關稅換北京買500億美元農產品

寶寶早產夭折！拚2年再次懷孕　喜訊瞞親友4個月全嗨翻：啊啊

孕妻等產檢沒位坐...久站腫痛險跌 暖夫盤腿彎腰成「人椅」當她依靠

獨家／謝和弦遭辣妻檢舉「切心切到底」　年後離婚，認愛直播主...讚三大優點

遠航無預警停業！副總鞠躬哽咽...張綱維遺書爆遭詐虧9億：以死謝罪

他惡整父母！跪地騙「跟女友同居」　媽怒掀棉被：這不是女人的內衣嗎

希澈戴口罩緊跟潤娥…保鑣以為是粉絲擋下！　他瞪眼手摸胸「超Q發言」笑翻惹ＸＤ

6歲嗯哼「比心告白」霍思燕　「妳永遠是我心裡的小公主！」媽媽淚崩

陳玉珍返金門...鄉親獻花喊「加油」　仍頭痛就醫：不得已還要住院

韓國瑜隨扈「特勤吳彥祖」身分曝　180cm未婚！網：無限期支持保鑣

7歲童患自閉「失去笑容」惹心疼 迪士尼公主暖心陪...他秒露燦笑

保守黨料奪32年來最大勝利！脫歐僵局有望下月結束　強生發文致謝

不斷更新／英國大選出口民調「保守黨強取368席」　有望2020年1月底脫歐

14歲男「火車衝浪」遭27,000伏特高壓電擊　他驚恐目擊：當場被燒成灰！

搶下工黨近70年鐵票倉！保守黨政治版圖刷新　他感謝強生：將完成脫歐

全場盯著看…俄少年鑽破法庭天花板逃跑　3法警扯褲逼羞恥回位

英國大選慘敗　工黨候選人：黨魁柯賓必須「辭職負責」

戀上女同事打202通電話約見面　日公務員警局碎念：她沒回覆我

互餵吃冰、拜戀愛神社！安倍核心幕僚爆不倫美魔女下屬　花公費遊京都觀光

懷特島上「找到6具遺體」...仍有2人失蹤！救難隊冒死登島運回

路透：中美達原則性協議　取消關稅換北京買500億美元農產品

石門白沙灣驚見浪犬叼「人臉大生豬皮」　海巡急通報動保處送驗

快訊／張綱維現身！北檢以「被告身分」傳喚今晚到案　釐清金流疑點

靈異專家買下「鬼屋」作實錄　竟見200多個惡靈盤據...

恩比德砍22分不夠積極？巴克利批不如字母哥　大帝：我得改變

遠航神隱董座首露面致歉！張綱維撇停業說「沒要發資遣費」

【遠航停飛】蔡昆洲／長榮航空罷工曾提出的「勞工董事」，是合理訴求嗎？

桌球年終賽／鄭怡靜化解2賽末點仍不敵伊藤　女單首輪止步

保守黨料奪32年來最大勝利！脫歐僵局有望下月結束　強生發文致謝

他搭遠航一看「角落撕心背影」　空姐全程敬業…強忍微笑：是好消息嗎

因應蓮花季用水需求增　台水汰換白河裕農路管線

女在車道狂奔遭柵欄無情KO　網友重播10次笑喊：太療癒

國際熱門新聞

今年聖誕趴　「馴鹿咪咪裝」正夯

開車墜結冰河流　他大喊Siri獲救

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」

川普已簽署「第一階段美中貿易協定」

不斷更新／英大選出口民調「保守黨368席」

泰國驚見「雙頭貓」！命懸一線

女兒房監視器傳陌生男唱歌　媽嚇歪

明日花接班人深田詠美　推特追蹤破55萬人

印尼丹尼人每天烤祖先遺體6小時

蛋糕硬塞新娘　暴走新郎嚇壞賓客

通緝犯變木乃伊　舉右手坐床超詭異

美股四大指數續紅！美中協議好消息帶動漲

為火山倖存者　紐西蘭急加訂人皮

世界最古老鳥蛋！距今1700年

更多熱門

相關新聞

女兒房監視器傳陌生男唱歌　媽嚇歪

女兒房監視器傳陌生男唱歌　媽嚇歪

許多家長都會在幼兒的房間裡面安裝監視器，以隨時掌握孩子的狀況，美國的家用監視系統龍頭品牌「Ring」卻被爆出有安全漏洞，密西西比州的27歲媽媽艾許莉（Ashley LeMay）使用了之後，連續發生怪事，包含機器傳出詭異音樂和陌生男子的聲音，疑似系統被害入，讓她嚇得趕緊退貨。

川普已簽署「第一階段美中貿易協定」

川普已簽署「第一階段美中貿易協定」

美股四大指數續紅！美中協議好消息帶動漲

美股四大指數續紅！美中協議好消息帶動漲

開車墜結冰河流　他大喊Siri獲救

開車墜結冰河流　他大喊Siri獲救

被通知愛犬安樂死　主人：根本沒同意

被通知愛犬安樂死　主人：根本沒同意

關鍵字：

關稅川普貿易戰中美貿易戰農產品北美要聞

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦認愛小三莉婭…深夜曬牽手照！　

謝和弦再炫「和小三開房片」！再嗆正宮：她逼我跳樓

謝和弦揭變心原因：沒感情了

莉婭被謝和弦認愛：全世界最傻眼是我！

遠航無停飛千人失業　空姐IG崩潰

17歲爆紅！內衣女神墾丁春吶「觀音坐蓮」愛情片外洩

紙箱幼貓沒人要　長大變極品美貓

溫柔男副駕命喪阿里山！女友見屍崩潰：帶我走

女模互惠攝影卻被偷賣照　爆還有其他受害者

今年聖誕趴　「馴鹿咪咪裝」正夯

開車墜結冰河流　他大喊Siri獲救

快訊／廈門地鐵呂厝站附近路面崩塌！多車陷入畫面曝光

3工人「笑氣灌迷17歲少女」輪流性侵

快訊／信義區驚傳輕生事件！警到場傻：太巧

張綱維挪遠航31億　竟用淡水105戶爛尾樓抵帳

更多

最夯影音

更多
寶寶早產夭折！拚2年再次懷孕　喜訊瞞親友4個月全嗨翻：啊啊

寶寶早產夭折！拚2年再次懷孕　喜訊瞞親友4個月全嗨翻：啊啊
孕妻等產檢沒位坐...久站腫痛險跌 暖夫盤腿彎腰成「人椅」當她依靠

孕妻等產檢沒位坐...久站腫痛險跌 暖夫盤腿彎腰成「人椅」當她依靠

獨家／謝和弦遭辣妻檢舉「切心切到底」　年後離婚，認愛直播主...讚三大優點

獨家／謝和弦遭辣妻檢舉「切心切到底」　年後離婚，認愛直播主...讚三大優點

遠航無預警停業！副總鞠躬哽咽...張綱維遺書爆遭詐虧9億：以死謝罪

遠航無預警停業！副總鞠躬哽咽...張綱維遺書爆遭詐虧9億：以死謝罪

他惡整父母！跪地騙「跟女友同居」　媽怒掀棉被：這不是女人的內衣嗎

他惡整父母！跪地騙「跟女友同居」　媽怒掀棉被：這不是女人的內衣嗎

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面