路透：中美達原則性協議　取消關稅換北京買500億美元農產品

▲美中是否真的達成協議，讓消息人士霧裡看花。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

《路透社》報導，根據消息人士12日的說法，美國將暫緩原本15日預計對價值1600億美元的中國商品徵收關稅，同時降低現有關稅；作為交換，中國則會大量採購美農產品。不過一名前高級貿易談判人員表示，魔鬼仍藏在書面協議的細節中，有許多歧見往往會在此時浮現。

消息人士透露，白宮已同意暫緩預計15日生效的關稅，也會降低現有關稅；中國方面，北京則同意在2020年購買500億美元的美農產品。《路透》指出，白宮尚未發表任何官方聲明，使得外界猜測中美是否達成共識。

一名前高級貿易談判認為，魔鬼藏在書面協議的細節中，「在貿易談判中，書面文本很重要，很多揮之不去的歧見傾向在這時重現。」根據知情人士說法，川普已簽署協議，預計白宮很快會發表聲明。

美中貿易全國委員會主席艾倫（Craig Allen）表示，如果雙方簽署協議，這是一個令人感到鼓舞的第一階段，能替雙邊關係奠定基礎，「但這僅是個開始。」他認為，美中面對的問題相當複雜又多面，不太可能立刻解決這些問題。

一名來自華盛頓的消息人士說，雖然美中似乎達成原則上的協議，卻還不清楚這是否為一份書面、可執行的協議，也不知道北京是否點頭，「直到完整的文本公布前，這不是特別可行的，對我來說非常不清楚。」

貿易專家認為，如果川普不暫停預計15日對中國徵收的關稅，北京也會對美國產品加徵更多關稅，雙方還可能暫停談判，直到2020年11月的美國大選結束後再開始。

▲川普宣稱非常接近與中國達成協議。（圖／翻攝推特）

美國15日預計對中新一輪的關稅，牽涉價值1600億美元的中國商品，包括許多電子產品。川普12日上午則在推特宣布，已經「非常接近」與中國達成協議，「美中已經非常接近於達成重大協議。他們想簽署，而我們也想！」

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