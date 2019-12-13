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女兒房監視器傳「陌生男唱歌罵髒話」...媽嚇歪！大廠Ring爆安全問題

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▲▼美國家長發現Ring監視器被駭入。（圖／翻攝自YouTube／News4JAX）

▲美國家長發現Ring監視器被駭入。（圖／翻攝自YouTube／News4JAX）

 記者錢玉紘／綜合報導

許多家長都會在幼兒的房間裡面安裝監視器，以隨時掌握孩子的狀況，美國的家用監視系統龍頭品牌「Ring」卻被爆出有安全漏洞，密西西比州的27歲媽媽艾許莉（Ashley LeMay）使用了之後，連續發生怪事，包含機器傳出詭異音樂和陌生男子的聲音，疑似系統被害入，讓她嚇得趕緊退貨。

艾許莉是一名夜班護士，為了在出門工作時監看3個孩子，她趁著感恩節後的「黑色星期五」打折期間，買了兩個Ring監視器。但是安裝大約4天之後，怪事就發生了，8歲的女兒艾莉莎（Alyssa）表示，聽到她的房間裡傳來奇怪的聲音，「當時我跟妹妹們在走廊，聽到奇怪的音樂，所以我上樓，又聽到敲打聲，我大喊『誰在那？』」

接著，艾莉莎走進房間，但裡面空無一人，此時機器傳來「Tiptoe Through the Tulips」一曲，這首歌曾在2010年的恐怖片「陰兒房」（Insidious）中被當作配樂使用，接著一個陌生男性的聲音說「哈囉」，並不是她爸爸，而且不只有聲音，這個陌生男貌似也能看見她，還與她互動。

陌生男對艾莉莎說，「快去告訴你媽咪妳是個『黑X』」，艾莉莎則問那是甚麼億四，對方回答「我是你的好朋友啊，妳現在想做甚麼都可以，快去把妳的房間用亂，去把電視打爆」。此時艾莉莎感到非常害怕，大喊著「媽咪！」，詭異聲音繼續說「我是聖誕老人啊，你不想當我最好的朋友嗎？」

艾莉莎趕緊逃出房間，告訴爸爸「樓上有怪東西」，爸爸進到房裡，並立刻拔掉Ring的電源，現在他們準備把機器退貨。艾許莉向《華盛頓郵報》表示，「我無法言喻我有多難過，本來以為加裝了安全措施，結果卻完全相反，讓大家都置身在危險中，我不知道那是誰，我也無法保障怪人不會在半夜突然出現在家裡」。

除了艾許莉一家之外，Ring發出怪聲、疑似被害入的災情在全美許多地方都有，包含佛州、喬治亞州、德州等地。艾許莉提到，現在艾莉莎跟妹妹們都很害怕在房間裡睡覺，過去幾天都是睡在客廳裡。

Ring的一名發言人表示，在艾許莉家發生的事情與Ring產品的安全性無關，由於使用者經常會在不同的裝置上使用相同的用戶名稱和密碼，在攻擊背後的人會重複使用被盜用的憑證，駭入不同裝置，因此使用者加強「雙重因素驗證」，並且加強密碼，定時更改。

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