不斷更新／英國大選出口民調「保守黨強取368席」　有望2020年1月底脫歐

▲英國4年來第3次改選,保守黨與工黨勢力消長明顯。(圖/路透)

記者張靖榕/綜合外電報導

英國大選出口民調出爐,保守黨預計贏得368席,原先占國會多數的工黨席次則是下跌至191席。蘇格蘭民族黨拿下55席,自由民主黨取得13席次,威爾斯黨3席,綠黨1席,英國脫歐黨0席,其他黨別22席。如果出口民調正確,強生比前首相梅伊在2017年獲得的席次(317席)還多。

此次出口民調與前次相比,保守黨預計新增50席,工黨大幅減少71席,蘇格蘭民族黨多20席,威爾斯黨少1席,綠黨及英國脫歐黨席次維持不變,其他黨別則多了19席。

對此,工黨黨魁柯賓(Jeremy Corbyn)表示,出口民調不代表最後結果,但「數學就是數學」,且他也感受到選民對政黨以及他個人的不滿。他先前指出,出口民調可能會有誤。

▲英國大選投票日當天,儘管各地有雨,仍擋不住英國人上街投票的決心;投票時間上午7點至10點,許多人延後或放棄喝茶時間,只為英國。(圖/路透)

英國《Sky News》的選舉分析員泰瑞莎爾(Michael Thrasher)指出,出口民調對於工黨來說是「驚人的結果」,在計算的過程中,保守黨一直保持領先狀態,「對強生來說,這真是一個非常棒的大勝利,但對工黨來說就很可怕了,可能是二次大戰以來在任何總選舉中最差的表現,柯賓也可能是有史以來最差的黨魁之一。」

保守黨是柴契爾夫人執政後,首度獲得這麼多席,而工黨自1930年代以來,從未獲得少於200席。另外,蘇格蘭民族黨的結果也很不錯,是2016年以來最佳。

▲英國首相強生,12日上午帶著愛犬前往投票站。(圖/路透)

上午6點33分更新

強生稍早發推,「謝謝我們這個偉大國家所有出來投票的國民,也謝謝志工和對候選人的支持。我們生活在全世界最棒的民主體制下。」反觀差距越來越大的工黨,開始瘋狂出現譴責領袖柯賓的聲音,「任何要把這次失敗怪罪給脫歐問題都是愚蠢的,因為問題是柯賓搞出來的。」

Thank you to everyone across our great country who voted, who volunteered, who stood as candidates. We live in the greatest democracy in the world. pic.twitter.com/1MuEMXqWHq