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甩掉遠航成立地勤代理公司　航空界人士：一個月可賺3000萬元

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快訊／搶著退票...遠航櫃台「退到沒現金了」！網PO末班機照感嘆。（圖／楊先生提供）

▲排隊等退票的民眾相當多，櫃台一度退到沒有現金。（圖／楊先生提供）

記者黃翊婷／綜合報導

遠東航空12日無預警宣布停飛，董事長張綱維一度傳出已經寫好遺書，甚至失聯。不過，遠航同日深夜發文向代理航客戶表示，未來一個月會成立地勤代理公司，繼續為代理航客戶提供服務。

根據《聯合報》報導，遠航在聲明中提到，公司因為資金問題暫時停止營業，但會繼續提供地勤代理業務，同時也會成立地勤代理公司，所需的準備時間大概要一個月，到時候將會由原來的團隊繼續提供服務；有航空界人士認為，若遠航能夠繼續提供地勤代理服務，一個月的收入可以達到將近3000萬元。

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▲▼遠東航空,遠航櫃檯湧入民眾退票,號碼牌。（圖／記者崔至雲攝）

▼▲民眾排隊等退票。（圖／記者崔至雲攝）

▲▼遠東航空,遠航櫃檯湧入民眾退票,號碼牌。（圖／記者崔至雲攝）

不過，這方面的消息《ETtoday新聞雲》仍在查證當中。據了解，遠航宣布無預警停飛之後，陸續爆出董事長張綱維積欠地下錢莊5億元、留下遺書等消息，許多親友收到消息都勸他要冷靜處理。

而張綱維和律師、重要幕僚並未放棄善後，事後仍在討論如何維護員工以及旅客的權益。張的律師也證實，13日11時將會在遠航總公司召開記者會，向社會大眾說明目前的狀況。

▼遠航員工打卡下班。（圖／記者林敬旻攝）

▲遠航停業，大批員工打卡下班。（圖／記者林敬旻攝）

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