美中協議近了！　「2天後加徵關稅死限」共和黨參院黨鞭：很快宣布消息

▲美中貿易戰開打一年,第一階段協議有望達成。(圖/路透)

記者張靖榕/綜合外電報導

美中貿易戰第一階段協議傳出好消息,美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)於美東時間周四(12日)在國會向參議員透露,兩國已原則上同意達成協議,相關正式消息很快就會宣布。

根據《路透社》引述共和黨黨鞭柯寧(John Cornyn)表示,萊特希澤在更新版的北美自由貿易協議─美墨加協議( United States-Mexico-Canada trade deal)簡報會上,向參議員表示,關於美中貿易第一階段協議,很快會有新的宣布。

▲美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)透露,很快會宣布美中協議新消息。(圖/達志影像/美聯社)

美國新一輪關稅制裁,原定15日將對1600億美元(約新台幣元)中國輸美產品開鍘,內容包含筆電、平板、聖誕節裝飾品等產品,除了對科技巨頭如蘋果生產鏈產生衝擊,也會讓美國人民的聖誕節難過,造成雙輸局面。'

《中央社》引述華爾街日報(Wall Street Journal)報導,匿名知情人士指出,美國過去5天在談判中提出「關稅削減」,針對3600億美元(約新台幣)中國輸美商品關稅稅率最多砍半,並取消15日的關稅制裁。作為交換條件,美方要求中方必須「明確承諾」大量採購美國農產品與其他商品、擴大開放中國金融服務業,並且加強對美國智慧財產權的保護;然而中方只有反悔,制裁就會回到原先力度。

美國總統川普12日發推,華盛頓和北京已經接近談妥協議條件了;然而相關進一步消息仍需等到正式聲明出來,才能確定15日的關卡是動刀還是放行。

Getting VERY close to a BIG DEAL with China. They want it, and so do we!