美中協議近了！　「2天後加徵關稅死限」共和黨參院黨鞭：很快宣布消息

▲美中貿易戰開打一年，第一階段協議有望達成。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美中貿易戰第一階段協議傳出好消息，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）於美東時間周四（12日）在國會向參議員透露，兩國已原則上同意達成協議，相關正式消息很快就會宣布。

根據《路透社》引述共和黨黨鞭柯寧（John Cornyn）表示，萊特希澤在更新版的北美自由貿易協議─美墨加協議（ United States-Mexico-Canada trade deal）簡報會上，向參議員表示，關於美中貿易第一階段協議，很快會有新的宣布。

▲美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）透露，很快會宣布美中協議新消息。（圖／達志影像／美聯社）

美國新一輪關稅制裁，原定15日將對1600億美元（約新台幣元）中國輸美產品開鍘，內容包含筆電、平板、聖誕節裝飾品等產品，除了對科技巨頭如蘋果生產鏈產生衝擊，也會讓美國人民的聖誕節難過，造成雙輸局面。'

《中央社》引述華爾街日報（Wall Street Journal）報導，匿名知情人士指出，美國過去5天在談判中提出「關稅削減」，針對3600億美元（約新台幣）中國輸美商品關稅稅率最多砍半，並取消15日的關稅制裁。作為交換條件，美方要求中方必須「明確承諾」大量採購美國農產品與其他商品、擴大開放中國金融服務業，並且加強對美國智慧財產權的保護；然而中方只有反悔，制裁就會回到原先力度。

美國總統川普12日發推，華盛頓和北京已經接近談妥協議條件了；然而相關進一步消息仍需等到正式聲明出來，才能確定15日的關卡是動刀還是放行。