快凍死之前大喊Siri！男子開車墜「結冰河流」　消防隊秒到場救援

▲男子車禍墜河，情急大喊Siri果然獲救。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者王致凱／綜合報導

美國愛荷華州一名18歲男子，近日駕車外出不慎連人帶車墜入結冰河流中，浮冰和河水立刻灌入車內；他想求救卻找不到手機，情急之下大喊「Siri，撥911！」結果蘋果智慧助理Siri真的辨識出他的聲音，及時撥通緊急報案電話，讓他撿回一條命。

根據CNN報導，這起事故發生在愛荷華州北部溫尼巴哥河（Winnebago River），事發當天氣溫在冰點之下，住在查爾斯城（Charles City）18歲男子薩爾塞多（Gael Salcedo）駕駛休旅車，準備前往為於梅森市（Mason City）的北愛荷華州立社區學院，未料半途車輛打滑失控，直接衝進半結冰狀態的河道中。

薩爾塞多事後憶述，「我不知到我身在何處，也不知道該做什麼，我只知道我就快要死了。」由於車門因為河水的壓力而無法開啟，他只好搖下車窗，但冰冷的河水與流冰立刻流入。他在緊要關頭卻發現自己找不到手機，只好大聲呼叫Siri。

所幸，Siri順利辨認出他的指令，而梅森市消防局接獲通報後，也派人在最快時間內趕到現場，順利將薩爾塞多救出。薩爾塞多說，「我的手完全凍僵，也感覺不到雙腿，一直絆倒無法逃生。有個消防員拉了我好幾把，我用盡全身力氣才脫困。」報導指，薩爾塞多入院接受治療但並無大礙，觀察數個小時後就已經出院。

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