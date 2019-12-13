先探／ＡＩ顛覆傳統醫療邁向新紀元

今年的醫療科技展處處可見ＡＩ的影子，如果說過去醫療領域關注的是數據資料的演算，那麼ＡＩ絕對會是顛覆傳統醫療產業的決勝關鍵。

文／徐玉君

今年台灣醫療科技展展場或論壇講者內容都離不開人工智慧（ＡＩ），不管在醫療的創新領域、投資的方向、或產業的發展趨勢上，都直指ＡＩ在醫療領域應用的不可不為；生策會理事中的科技業代表林百里就不諱言指出，ＡＩ應用在醫療，要讓醫生、病患有信心至少還要十年以上的努力。不過，從ＦＤＡ近年核准的ＡＩ判讀軟體已達三○餘件來看，ＡＩ絕對是顛覆傳統醫療的復興運動。

從創新到商業化的鴻溝

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其實林百里的話的確非常值得省思，如果大家不健忘的話，應該還記得一九九七年，ＩＢＭ的深藍（Deep Blue）戰勝國際象棋冠軍卡斯帕洛夫開始，讓這個ＡＩ藍色巨人連同Watson被全世界所熟知，也因此Watson成為ＩＢＭ持續數年而不衰的ＡＩ代言人。為此，二○一四年年初，ＩＢＭ斥資一○億美元建立「Watson Group」，隔年甚至特別成立Watson Health部門，全力進軍醫療健康事業，短短兩年共花費了約四○億美元收購了四家醫療數據公司，包括Explorys、Phytel和Merge Healthcare等。

期間，腫瘤專家顧問安德森癌症中心還與IBM Watson合作，為腫瘤學家創建一個諮詢工具，彙總患者的電子健康記錄，然後搜索資料庫提供治療建議。然而安德森癌症中心在花了六二○○萬美元之後，二○一六年毅然取消了這個項目。

緊接著一七年，這個成立僅三年的Watson Health就被裁員五○～七○％而告終，這一場ＡＩ＋醫療的夢幻泡沫徹底破滅，引起產業界一片嘩然。究其原因在，強大的資訊運算技術仍然無法與當今醫療系統的混亂現實搭配，也就是面臨了機器學習與醫生工作方式的醫學挑戰。

換句話說，醫療用的人工智慧，不僅是數據的建立與判讀，更重要的是完整的、有效的以及確實的數據，才能建構人工智慧所需的基本數據；林百里也說，完整的數據須由二○％的行動照護、二○％的臨床、三五％的外在環境及三○％的體學（包括微生物體、基因體）等數據的結合而成，將這些數據整合至雲端才能建構精準大健康醫療。且數據來源包括醫療提供者（藥局或醫院）、健保單位或政府、醫療ＩＴ公司（穿戴裝置或醫療器材公司）以及健康資料交換中心等四個方向，這些數據並非完全重疊，而是互補的。（全文未完）

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