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先探／回檔掃貨低基期股

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（圖／先探投資週刊 提供）

隨著美股再次轉強，台股創下波段新高，持續朝歷史天險前進；除了重量級權值股力挺之外，比價效應也逐步升溫，部分低基期股自底部翻揚且量能增溫，盤面維持輪動格局有利多方向上盤堅。

文／黃俊超

加權指數持穩多頭，在外資買盤加持下，科技權值股領軍上攻，最大功臣莫過於龍頭台積電屢創新高，股王大立光朝五○○○元整數大關邁進，鴻海與聯發科也維持高檔震盪以上格局，高價股拉開比價效應，除了績優股獲得市場青睞之外，題材、轉機性個股也輪番上陣。

貿易戰影響股市短期表現

請繼續往下閱讀...

美股受惠十一月非農就業人口增加二六．六萬人，大幅超越市場預期的十八．七萬人，為今年一月以來最大增幅，且失業率降至三．五％，不僅低於預估的三．六％，且是一九六九年以來最低，顯示雖然受到美中貿易戰影響，企業信心以及投資活動下降，不過隨著就業市場改善，製造業景氣逐步回溫。

除了非農就業人口大幅增長之外，初領失業金人口也下降至二○．三萬人，強勁的就業市場，可望刺激消費支出，並推動經濟成長，不僅將有助於紓解先前對美國經濟成長減緩疑慮，且支持聯準會即將召開的利率會議，維持利率不變的政策，更重要的是有利美股延續多頭步調。

美中貿易戰方面，時間接近十二月十五日的期限，日前美方曾表示若未達成協議，則將如期對中國一五六○億美元商品加徵關稅，總統川普雖表示進展順利，不過也曾說過或須等到二○二○大選之後才會達成，白宮經濟顧問庫德洛則表示相當接近達成協議，但若程序不到位或協議不夠好，川普將不會簽字。

短線上，股市仍圍繞著貿易戰打轉，不過過程不斷打打停停，就算再度往後延期，其實也不會讓人感到太過意外。回頭看到台灣，縱然美中貿易戰如火如荼，不過聯合國報告指出，上半年台灣對美國出口增加四二億美元，是最大受益者，再加上台商回流已接近七○○○億元，可望持續刺激股市與經濟成長。

熱錢刺激股市最實質且最直接，隨著全球超過四○個國家與地區降息，寬鬆政策一波接一波，美國聯準會十月起每月購買短期國庫券六○○億美元，歐央則自十一月起購買資產二○○億歐元，日本銀行也繼續購債，根據彭博資訊計算，至今年底美、日、歐三大央行每月擴表總額，將會接近一○○○億美元。

技術指標尚無過熱跡象

加權指數於八月見今年低點後，外資於九月初正式由賣轉買，九、十、十一的三個月共計買超加權市場二七二四億元，十二月至十一日為止也仍維持買超，且總金額已是逐步逼近三○○○億元，在不到四個月的時間大舉買超台股，尤其集中於重量級權值股，帶動加權指數穩健盤堅向上，寫下近二九年來新高。

從技術面角度來看，指數雖然出現波段以來首度跌破月線，不過在短期之內站回，且月均量能持穩一二○○億元之上，就算單日波動幅度放大也未見成交量能明顯放大，顯示籌碼仍屬安定，指數近一個月整理過後再創高，也使得技術指標不會有過熱現象，維持在高檔震盪至溫和創高格局，仍有利多方發展。

短期內除留意貿易戰的最新動態外，法人方面則可能因外資將放假，成交量能開始萎縮，不過明年元月就將舉辦總統大選，預期看不見的手仍將至少努力撐住盤面，投信部分個股可能作帳，也可能是結帳，籌碼流向是重點。每年十一月至隔年三月最易上漲，不過今年漲勢提前且外資已大買，後續動能需持續觀察。

資金集中於科技類股，相對強勢輪漲如半導體、ＰＣＢ、石英元件、ＩＣ設計等類股，操作上建議可持續沿著技術面操作。此外，不論是股價或產業位階仍處相對低基期，如面板、記憶體、矽晶圓、ＬＥＤ、被動元件、工具機等，可能谷底已過也可能是題材加持，部分個股股價自低檔翻揚，或有機會出現拉尾盤。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2069期》便利商店及各大書店均有販售
或上http://weekly.invest.com.tw有更多精彩當期內文轉載

（圖／先探投資週刊 提供）

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