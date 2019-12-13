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財訊／小台廠大創新　電池系統讓義超跑也動心

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▲▼ 。（圖／記者財訊雜誌攝）

文／游筱燕

台灣汽車製造礙於市場規模，核心零件大多掌握在歐、美、日等汽車大廠手中，一向處於劣勢。這陣子，日本幾家汽車大廠頻繁、低調地前往台北市內湖區的行競科技（Xing Mobility）拜訪，請益電動車的關鍵靈魂「電池動力系統」。因為日前日本專業財經媒體NNA用大篇幅報導，各大廠才驚覺，原來有一家突破傳統電池系統框架的業者近在咫尺，就在台灣。12月10日，早期投資特斯拉的一家創投公司，從美國特地來台，也確定要投資行競。

突破傳統　冷卻系統一級棒

催生行競科技的是洪裕鈞，他是台灣松下電器創辦人洪建全的長孫，身兼行競執行長與台灣松下董事長，2015年與特斯拉前研發工程師齊塔克（Azizi Tucker）共同設立行競。

請繼續往下閱讀...

簡單來說，行競的電池模組，是將一顆顆的18650鋰離子電池芯直接浸泡在電子工程冷卻液中，利用其不導電、不可燃的特性來散熱，並保持安全。齊塔克說，過去特斯拉動用幾10億美元處理散熱問題，用的是在電池芯之間，纏繞注入冷卻液金屬管線的方法，與行競不同。

提供冷卻液的3M電子暨能源事業群非半導體特用化學品部門經理黃筱嵐表示，電池散熱一直是關鍵問題，過熱會造成效能不佳，甚至燃燒或產生爆炸，但這冷卻液是美國消防隊專門用來撲滅電動車著火的材料，行競比世界的腳步還快，現在歐洲還在實驗室階段，行競已經領先全球做出浸入式冷卻系統，成為全球第一家做到可全浸泡式電池的公司，也是第一家商品化的公司。

2018年德國電池展覽會上，投資大量資金研究電池技術的英國工程機械技術和顧問公司Ricardo在技術報告上也表示，行競科技的浸沒式液冷電池模組系統技術領先產業。

早在去年時，洪裕鈞就先以全球第一輛兼具賽道與越野性能的跨界純電動超跑Miss R打響第一炮，卻說「行競不是要賣車，超跑是掛羊頭，電池動力系統是真正要賣的狗肉，這才是未來。」

但Miss R並非一起跑就走向坦途，洪裕鈞透露，當初冷卻液的瘋狂點子，密封沒做好，到大鵬灣賽車場試車時漏滿地，跑大老遠卻失敗收場，前前後後已經不知道漏掉多少錢的液體。

鎖定特殊車輛　避開肉搏戰

去年行競出貨3組電池動力系統給不同車種和廠商，今年有了大進展，預計會再交出20組至25組的系統，還在基隆設置第一條產線，為明年超過200組系統的量產做準備，更放眼後年的2~3千組出貨量。…(本文節自財訊596期，詳全文)

延伸閱讀：

行競科技的靈魂人物─齊塔克

台灣供應鏈搶攻中國環保題材 16檔車市概念股看俏
 

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