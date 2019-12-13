癡迷小白球、賭博　前上海松江副區長涉收賄3200萬遭逮

▲十八大後中共積極打貪。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／綜合報導

十九大四中全會後，大陸持續落實地方打貪的政策基調。據上海市第一中級人民法院訊息，10日上午，正式公開庭審上海市松江區人民政府原副區長陳小鋒受賄、濫用職權一案，他被指收賄751萬元（人民幣，下同，約合新台幣3252萬元），法院通報進一步表示，該員長期痴迷於打高爾夫球、多次出入賭場賭博，為此「濫用職權，大搞權錢交易，一步步走向犯罪的深淵。」

《北京青年報》報導，今年5月17日，在上海市紀委監委發布陳小鋒涉嫌收賄的消息後，時任上海市松江區副區長陳小鋒已主動向組織交代問題，接受調查。今年8月1日，陳小鋒被雙開。

▲該官員癡迷於高爾夫球、賭博導致其濫用職權，大搞權錢交易。（圖／CFP）

根據上海市一中院指控內容：（一）受賄事實。 2004年至2019年，被告人陳小鋒利用擔任上海市松江區中山街道辦事處主任、黨工委書記的職務便利，為他人謀取利益，收受賄賂共751萬餘元 。

（二）濫用職權事實。 2010年至2011年，陳小鋒擔任中山街道黨工委書記期間，在街道有償收回國有土地使用權的過程中，違反重大事項須提交黨工委集體研究決定等規定，擅自要求街道下屬集體企業茸北工貿實業總公司提高評估價格，最終以1.125億元收購上海敏峰置業有限公司股權，造成公共財產損失1,880萬元。





▲大陸政府積極打貪。（圖／達志影像／美聯社）

法院通報強調，在組織審查調查期間，陳仍心存僥倖，與他人串供、偽造證據，妄圖規避組織審查；同時，他亦違反中央八項規定精神，長期痴迷於打高爾夫球，在因公出國工作、學習期間，有規不依，律己不嚴，多次出入賭場賭博，嚴重損害黨員形象，「對中央的三令五申置若罔聞，對組織的教育提醒不知悔改，給公共財產造成重大損失，應予嚴肅處理。」

在庭審中，檢察機關出示相關證據，被告人陳小鋒進行最後陳述，當庭表示認罪悔罪。被告人親屬等參加旁聽，法院指出，合議庭將在評議後，擇期依法宣判。

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