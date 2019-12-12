明泰參與私募＋公開收購　總計48.11億元取得仲琦60.8%股權

▲左起為仲琦董事長鄭炎為、副董事長劉美蘭。（圖／翻攝證交所）

記者姚惠茹／台北報導

網通設備廠仲琦科技（2419）、明泰科技（3380）今（12）日雙雙召開重大訊息說明會，首先仲琦科技董事會決議發行私募普通股1億股，而明泰科技董事會則決議參加仲琦私募案，以每股價格16.11元認購，再以公開收購方式取得仲琦普通股，總計投入48.11億元，取得仲琦共60.8%股權。

仲琦董事長鄭炎為表示，仲琦科技今日召開董事會，決議發行私募普通股1億股，約當公司目前已發行股份總數2.29億股的43.67%；預計私募完成後之總發行股數為3.29億股，私募普通股佔總發行股數約當30.40%，私募普通股定價16.1元。

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鄭炎為表示，以今日董事會前一、三或五個營業日擇一計算之收盤平均價與前三十個營業日收盤平均價較高者為參考價格，並以不低於八成為私募價格，故參考價格為20.13元，私募價格16.11元，為參考價格的80.03%。

鄭炎為指出，在中美貿易衝突混沌不明的情況下，期望藉由私募案引進明泰科技為私募認購對象，主要考量明泰在非Cable領域深耕多年，具有研發與生產製造專長，希望透過雙方合作，能在非Cable領域大步邁進，滿足MSO運營商對於完整解決方案的需求。

▲明泰董事長李中旺。（圖／翻攝證交所）

明泰董事長李中旺表示，明泰科技今日召開董事會，通過參與仲琦科技私募普通股案，預計認購股數為1億股，每股價格為新台幣16.11元，投資金額為新台幣16.11億元，若仲琦私募增資完成後，明泰預計將取得仲琦約當30.4%的股權。

同時，李中旺表示，明泰科技董事會通過決議，以公開收購方式取得仲琦普通股股份，每股收購價格為新臺幣32元，預定收購數量總計為1億股，約當仲琦已發行普通股股份總數2.29億股的43.67%，若以仲琦完成私募增資1億股後之發行股份總數3.29億股計算，則約當於仲琦股權比例的30.40%。

李中旺指出，明泰參與認購仲琦私募普通股，主要是因應網通技術應用整合的產業趨勢，以及客戶對於完整解決方案的需求，透過策略性投資，發揮雙方研發技術及產品線互補的優勢，進行業務及營運等各面向的合作，提升競爭優勢，共同擴大營運規模。

根據明泰公告內容，預定公開收購期間為民國108年12月17日起，至民國109年1月6日止，若最終有效應賣數量未達預定收購數量，但已達1,650萬股，約當於仲琦目前全部股份總數的7.21%，以及預計辦理私募後全部股份總數的5.02%時，則公開收購的數量條件仍告成就。