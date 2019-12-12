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遠航張綱維申讓227張三信商銀股票給女友　價值約240萬元

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▲遠東航空,遠航董事長張綱維。（圖／記者李毓康攝）

▲ 遠航董事長張綱維。（資料照／記者李毓康攝）

記者李瑞瑾／台北報導

遠航突然無預警停止營運，董事長張綱維消失無蹤，但根據股市公開資訊觀測站資料顯示，張綱維昨（11）日已將手中未設質的三信商銀持股227張，申請轉讓給女友范璧如，價值約240萬元。

張綱維是在昨日申請轉讓持股給女友范璧如，本人持股轉讓61,080股、今友華投資股份有限公司轉讓38,983股、樺參投資股份有限公司轉讓127,631股，幾乎是將未設質股票、約227張全數申請轉讓女友，以未上市盤商參考均價10.6元粗估，價值約近240萬元。

請繼續往下閱讀...

另外，根據證交所資料顯示，張綱維本人持有三信商業銀行股票1588張，其中有1517張設質，早在今年2月就已經質押給銀行借錢，設質股數占持股比例達95.55%；張綱維關係密切的今友華投資股份有限公司，持有三信商銀股票1013張、其中有974張在今年6月設質，比例亦高達96.15%；另外，由他擔任代表人的樺參投資股份有限公司，持有三信商銀股票3318張，也在今年2月設質2849張，比例也達85.87%。

遠航今日無預警停止營運，旅客、消費者、甚至遠航的債權銀行都大吃一驚，張綱維不僅三周未露面，而且還出示一紙遺書，行蹤也讓外界關注。

而三信商銀強調，雖然董事出現問題，但銀行營運正常，未受到遠航停止營運影響。

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