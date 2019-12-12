受歡迎！一段式利率　占今年青年安心成家貸款超過一半

▲財政部公布青年安心成家貸款情形，一段式機動利率今年最受歡迎（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者吳靜君／台北報導

財政部今日（12）公布青年安心成家貸款辦理情形，據統計，今年前11月新增1萬5000多戶；新增貸款金額為678億元，其中今年新增的一段式機動利率（目前為1.68%）核貸的戶數有8634戶、貸款金額有371億元，占青年安心成家貸款過半。

財政部國庫署今（12）日公布青年安心成家貸款情形，表示為了落實整體住宅政策，協助無自有住宅家庭民眾達成安居目標，財政部2010年推出青安貸款，八家公股銀行皆有辦理，提供無自有住宅民眾購屋及換屋優惠貸款，減輕民眾購屋負擔。

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根據國庫署統計，自2010年辦理以至今年11月底止，撥貸的戶數有28萬8194戶，撥貸金額達到1兆1635億元，其中前三大的銀行分別為土銀戶數約7萬多戶，金額為3200多億元；台銀則有8萬多戶，金額為3000多億元；合庫則也有3萬7000多戶，放貸金額1400多億元。

國庫署表示，今年起新增一段式機動利率，在市場上頗受歡迎，根據統計今年前11月新增青安貸款的戶數為1萬5000多戶，金額為671億元，較去年同期仍略有下滑；其中一段式機動利率占戶數與金額分別為56.36%以及54.76%。

國庫署強調，一段式機動利率的貸款條件，確實滿足民眾多樣的購屋資金需求。青安房貸最高成數八成，且利率多元，可以滿足民眾的需求。

不過，據國庫署的數據顯示，2018年與今年新增青安貸款連續下滑，國庫署官員表示，因為青安兩年一期，這次已經是第四度延長到明（2020）年底，財政部會依據銀行辦理的情況、民眾需求檢討明年底之後是否要落日。