載38人運輸機…飛南極失蹤　智利空軍發現「殘骸＋遺體」

▲智利當局在合恩角以南海域尋獲疑似失事飛機殘骸。（圖／翻攝自推特@FACh_Chile）



記者王致凱／綜合報導

智利軍方一架載有38人的C-130運輸機，日前飛往南極途中在海面上失聯。當地政府11日透露，軍方已經在海面上發現飛機殘骸和罹難者遺體。目前智利當局已啟動相關調查分析，確認殘骸是否屬於失蹤運輸機。

該架運輸機9日上午自智利南端的麥哲倫－南極大區（Magallanes Region）首府蓬塔阿雷納斯（Punta Arenas）起飛，準備前往南極喬治王島（King George Island）的基地，未料半途在德瑞克海峽（Drake Passage）失蹤。機上載有17名機組員以及21名乘客。

法新社報導，空軍搜救人員11日稍早宣布，在距離飛機失聯前最後位置外30公里處發現部分機體殘骸，可能屬於墜海的運輸機，但仍須進一步分析確認；麥哲倫－南極大區主席費南德茲（Jose Fernandez）則透露，除了機體殘骸外，空軍搜救人員還在附近發現人體遺骸。

智利空軍司令莫斯奎拉（Eduardo Mosqueira）表示，11日稍早，智利籍漁船南極奮進號（Antarctic Endeavour）在海面上發現的殘骸，有可能是運輸機油箱碎片，殘骸最快12日就能運回蓬塔阿雷納斯進一步分析。

此外，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）也宣布，一艘巴西軍艦在距離阿根廷烏斯懷亞（Ushuaia）280海里的海面上，同樣發現多個疑似失事運輸機的殘骸。美國、烏拉圭和阿根廷等國也陸續派出搜救船隻，在合恩角以南海域進行搜索。

據了解，機上失蹤人員大多為智利空軍人員，但也包含3位平民，其中2人為私人建築公司雇員，另1人為大學人員。喬治王島則是智利在南極最大的基地，該架飛機原訂前往執行後勤支援任務。

▼ 當局發現疑似失事飛機的油箱殘骸。（圖／翻攝自推特@FACh_Chile）



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