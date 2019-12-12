元太彩色電子紙技術新突破　進軍電子書閱讀器與零售看板

▲元太彩色電子紙技術進軍零售看板。（圖／元太科技提供）

記者姚惠茹／台北報導

E Ink元太科技（8069）今（12）日宣布在彩色電子紙領域又有一項研發突破性成果「印刷式彩色電子紙技術(Print-Color ePaper)」，並將以先進彩色電子紙及印刷式彩色電子紙二種彩色技術，進軍智慧教育和新零售兩大應用領域，未來市場上將會很快看到彩色電子書閱讀器上市，也能在零售場域看到越來越多的彩色電子紙看板。



元太科技表示，先進彩色電子紙(Advanced Color ePaper, ACeP)是先前發表的高品質、全反射式的彩色電子紙顯示器，可依不同的環境光源融入於各式場景，透過帶色的粒子，實現全色域顯示效果。

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▲元太彩色電子紙技術應用在電子書閱讀器。（圖／元太科技提供）

元太科技指出，這款彩色電子紙，能夠展現如同繪畫、報紙印刷般的紙張質感，並且超低能耗，斷電時螢幕能夠持續顯示，因此適合應用於零售場景，作為彩色電子貨架標籤及促銷看板來顯示商品即時價格與促銷資訊，進一步提高零售店鋪的工作效率，減輕人力負擔。

元太科技進一步指出，先進彩色電子紙也可用在醫療照護領域的資訊看板，顯示電子健康記錄以確保資訊傳遞的正確性，提升醫療人員行政效率，再加上電子紙擁有無刺眼的背光源特性，可以做到不干擾病患休養。

▲元太印刷式彩色電子紙技術。（圖／元太科技提供）



至於印刷式彩色電子紙技術(Print-Color ePaper)則是E Ink元太科技自主研發、製造生產的新型彩色電子紙技術，運用新型彩色印刷式技術結合電子紙顯示技術，顯示反應速度快，如同黑白電子紙一樣可以長時間閱讀且不傷眼，顯示色彩柔和溫潤，較過去的玻璃彩色濾光片電子紙更加輕薄，而且具備較好的光學品質。

元太科技表示，印刷式彩色電子紙適用於閱讀、教育，以及專業人士應用領域，可用於電子閱讀器或電子紙筆記本等應用，因此計畫與生態圈夥伴合作，打造不傷眼、綠色節能的數位化教育應用，進一步優化學生的學習體驗與教師的教育體驗。



E Ink元太科技代理董事長李政昊表示，元太科技一直持續不斷的精進電子紙技術，持續投入研發與全球專利佈局，近5年來，每年相關研發計畫的研究經費平均占營收比重高達13%，下一步元太科技將儘快推出彩色電子紙應用產品，推動無紙化的智慧城市發展。