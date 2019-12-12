遠航無預警停飛　金管會證實有3家債權銀行總曝險23億

▲根據金管會統計，到今天為止，遠航在全台共有3家債權銀行，不過目前帳上都是正常授信。（圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

遠東航空今（12）日無預警宣布停飛，影響上千名旅客行程，也影響員工權益。金管會銀行局表示，到今天為止，遠航在全台共有3家債權銀行，不過目前帳上仍屬正常授信，其中合庫曝險金額最多，其餘2家銀行金額相當小。

針對遠航這起事件，金管會銀行局指出，截至今天，全台共有3家債權銀行，目前銀行帳上都還是正常授信，其中合庫是最大債權銀行，其餘2家金額相當小，金額不超過1億元，總曝險金額約23億元。

請繼續往下閱讀...

銀行局表示，合庫銀的債權中，52%有十足擔保，另外48%則有增提副擔保品，包括土地、不動產等擔保品，不過由於遠航現階段履約情況正常，沒有必要立即採取假扣押，後續銀行將視情況進一步掌握後，採取相對保全措施。

至於遠航董事長張綱維有投資三信商銀，銀行局提及，從公開資訊觀測站顯示，他個人持有三商信銀0.18%股票，同時透過私人轉投資「樺參投資」持有0.38%股票，合計為0.56%，其中個人持股的0.18%股份質借比例高達99.38%，共有1,500張，而樺參投資的0.38%質借比例也高達90%，共有3,100張。