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三信商銀：董事張綱維個人問題　不影響銀行營運

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遠航董座張綱維留下遺書：只求一死以謝罪

▲遠航董座張綱維（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

遠東航空董事長張綱維，目前也是三信商銀董事，銀行透露，張綱維有出席最近一次8月召開的董事會，但目前也沒有他的行蹤消息。三信商銀強調，雖然董事出現問題，但銀行營運正常，未受到遠航停止營運影響。

張綱維是以今友華投資公司的法人董事身份，進入三信商銀董事會，據了解，張綱維本人持有三信商銀股票1800張，占三信商銀股權0.18%；另外，由他擔任董事長的樺參投資公司，持有三信商銀張數3318張，股權約0.38%。

請繼續往下閱讀...

三信商銀是2017年進行董監事改選，張綱維是在當年進入三信商銀的董事會，他代表的今有華投資公司，當時一舉拿下三信商銀4席董事， 樺參投資公司則拿到1席董事，合計有5席董事實力。

現在遠航突然無預警停止營運，旅客、消費者、甚至遠航的債權銀行都大吃一驚，張綱維不僅三周未露面，而且今日還出示一紙遺書，行蹤也讓外界關注。

三信商銀預計明年董監改選，張綱維失聯後，今友華投資公司是否在短期內改派法人董事取代張綱維，也是市場話題。

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遠航董座張綱維留下遺書：只求一死以謝罪

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