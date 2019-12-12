遠航停飛手中機票怎麼辦？副總：信託專戶共有2.68億元因應退票

▲遠東航空今（12）日宣佈因不堪長期營運虧損，加上資金調度困難，自明日起暫停營運。（圖／記者李毓康攝）

記者林淑慧／台北報導

遠東航空今（12）日宣佈因不堪長期營運虧損，加上資金調度困難，自明日起暫停營運，而流通在旅客手中的機票怎麼辦？遠航副總黃育祺表示，公司消費者信託專戶裡有1億5000萬餘元現金，加上本票，信託專戶總數共有2.68億元，應足以因應後續退票事宜。

遠東航空長期財務體質不佳，民航局訂有「遠東航空公司財務異常應變計劃」，民航局官員指出，自2017年起高度監管遠航財務，每月定期查核財務狀況，發現遠航財務依賴董事長張綱維的資金挹注，昨天出現3000萬元短期借款未還的資金缺口，因此提醒遠航注意。

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▲遠東航空副總黃育祺表示，公司將以信託專戶裡的2.68億元支應後續退票事宜。（圖／記者葉南州攝）

遠航副總黃育祺表示，董事長張綱維已有三周未在公司現身，目前已無法聯絡上張綱維本人繼續挹注資金，遠航將自明日起暫時停止營運，對於公司近年營運的財務狀況並不清楚，後續將盡最大努力協助處理已購票旅客及保障員工權益。

依據遠航日前表示，遠航今年營運出現轉虧為盈，上半年營收達21.16億元，年增21.33％，並繳出獲利0.44億元、每股稅後純益（EPS）為0.13元的成績，與去年同期虧損0.74億元、每股稅後虧損（EPS）為0.22元相比，營運情況已有改善。