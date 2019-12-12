水牛遭半人半獸獵殺！　蘇拉威西島發現最早「說故事」壁畫

▲ 印尼蘇拉威西島的壁畫可能繪有最早的「故事」。（圖／路透）

實習記者謝汶穎／綜合報導

澳洲考古學家去年在印尼蘇拉威西島西南部洞穴中，發現一幅已經有4萬4000年歷史的壁畫，壁畫中似乎記載著一頭水牛遭到半人半獸的生物拿著矛和繩子獵殺，這個場景可能是世界上記錄下歷史最悠久的故事。考古學家布魯姆（Adam Brumm）表示，第一次看到可能有故事敘述的壁畫出現。

根據BBC報導，澳洲格里菲斯大學（Griffith）的考古學家布魯姆（Adam Brumm）在2年前第一次看到這張照片，是他的同事在印尼一個稱作「Leang Bulu'Sipong 4」的洞穴中發現，「我看過數百處在岩洞中的壁畫，但從來沒出現過像這樣狩獵的場景。」

壁畫的大小大概5公尺，繪有水牛和蘇拉威西的野豬，而旁邊比較小的圖案長得像是人類但有動物的特徵，像是具有尾巴和很長的鼻子，有一些手上拿著長矛，還有一些繩子綁在水牛的身上。

蘇拉威西島每年都在發現新的遺址，其中，至少有242個具有古代意象的洞穴。杜倫大學（Durham University）的考古學家佩蒂特（Paul Pettitt）表示，這次發現的壁畫，能不能代表是在敘述一個故事，還是只是長時間繪出來的圖像，仍需要更加深入的探討。

▲南非的布隆伯斯洞窟（Blombos Cave）發現古老石頭上有人類繪製的痕跡。（圖／路透）

印尼這幅壁畫雖然可能是繪製出最古老的「故事」，卻不是發現最古老的壁畫。有科學家去年在南非發現目前最古老的壁畫，可以追溯至7萬3000年以前。此外，婆羅洲去年也發現一幅可能繪有最古老的動物的壁畫，至少有4萬年歷史。

這項研究結果由澳洲格里菲斯大學（Griffith）的考古學家發布在《自然》（Nature）期刊當中。