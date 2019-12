出作業要小學生計算「奴隸的價值」　家長怒：他們是其他家庭的一份子

▲西元1830年巴西將買來的奴隸送往植物園。(圖/翻攝自維基百科)

實習記者施怡妏/綜合報導

美國密蘇里州(State of Missouri)一名小學老師,為學生出了一份「計算奴隸價值」的作業,共有12道題目,其中有一題寫到「讓奴隸在你的農場工作,能夠以各種物品『交易』奴隸」,許多家長看到後超傻眼。這名老師目前已經被學校停職,美國全國有色人種發展協會(NAACP)也要求老師公開道歉。

根據KOAM News Now報導,小學老師出作業,要學生計算奴隸價值,題目寫到,「你擁有一座農場需要更多的人力資源,因此開始涉入奴隸貿易,讓他們在你的農場工作,請設定你認為奴隸該有的價格,並且可以用各種物品來『交易』奴隸」。

'Set your price for a slave;' Mehlville teacher on administrative leave for slave trade homework question https://t.co/9J2vGSm14X #KMOV pic.twitter.com/yelwX4ReVU