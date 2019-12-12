出作業要小學生計算「奴隸的價值」　家長怒：他們是其他家庭的一份子

▲西元1830年巴西將買來的奴隸送往植物園。（圖／翻攝自維基百科）

實習記者施怡妏／綜合報導

美國密蘇里州（State of Missouri）一名小學老師，為學生出了一份「計算奴隸價值」的作業，共有12道題目，其中有一題寫到「讓奴隸在你的農場工作，能夠以各種物品『交易』奴隸」，許多家長看到後超傻眼。這名老師目前已經被學校停職，美國全國有色人種發展協會（NAACP）也要求老師公開道歉。

根據KOAM News Now報導，小學老師出作業，要學生計算奴隸價值，題目寫到，「你擁有一座農場需要更多的人力資源，因此開始涉入奴隸貿易，讓他們在你的農場工作，請設定你認為奴隸該有的價格，並且可以用各種物品來『交易』奴隸」。

'Set your price for a slave;' Mehlville teacher on administrative leave for slave trade homework question https://t.co/9J2vGSm14X #KMOV pic.twitter.com/yelwX4ReVU — KMOV (@KMOV) December 10, 2019

小學的校長傑瑞米（Jeremy Booker）表示，這份作業老師要求要在課堂上完成，「這份作業根本就不尊重文化，老師應該要為此感到自責。」

從小孩的課堂資料夾中發現作業的母親安潔拉（Angela Walker）感到震驚表示，「這些奴隸都是其他家庭的一部份，老師應該要帶給學生正確的知識，奴隸制度的錯誤觀念應該要被矯正，我們必須重視它！」

全國有色人種發展協會（NAACP）要求老師為此事件公開向大眾道歉，並要求校方應該給予適當的懲處及教師教育訓練。校長傑瑞米表示，目前正在安排為全校的教職員提供關於「避免文化偏見」的專業課程培訓，以防止類似事件再次發生。

奴隸制度的出現早於成文記錄，奴隸被當成財產，其階級與牲畜一樣受他人支配，還可當做交易的物品，沒有自己的人權和自由，且他人可強迫奴隸工作而不支付薪酬。

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