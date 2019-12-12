中美貿易戰衝擊完整版圖！日月光旗下環旭砸137億收購法商FAFG

▲日月光董事長張虔生。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

半導體封測廠日月光投控（3711）今（12）日宣布，旗下大陸EMS子公司環旭電子將取得歐洲第二大EMS公司、法商Asteelflash的控股公司Financiere AFG S.A.S.（以下簡稱：FAFG）100%股權，總交易金額約4.5億美元（約新台幣137.57億元）其中，89.6%用現金支付，10.4%則透過向Asteelflash創始人私有公司發行環旭電子股份的方式（即:換股方式）支付。

日月光財務長董宏思表示，由於貿易摩擦加劇，環旭電子併購Asteelflash後，可為客戶提供更為多樣的生產據點，例如北非的突尼西亞、東歐的捷克和波蘭、北美的墨西哥等。除了生產據點多樣化外，貼近客戶語言、文化的快速服務也有其親近性，例如在歐洲的法國、德國、英國等市場；北美的矽谷，以及原在亞洲包括中國大陸以及台灣完整的生產供應體系外。

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Asteelflash今（2019）年營收約10億美元，服務200多個客戶，專注於服務客戶的小批量、多樣化需求。本交易將可優化環旭電子現有客戶結構，客戶佈局和營業構成，使之更加均衡，確立在歐洲的市場地位。

環旭電子董事長陳昌益表示，藉由環旭電子與Asteelflash的夥伴關係，將使環旭電子成為一個更大的平台，未來生意領域將擴張到汽車、醫療和工業等市場。

Asteelflash首席執行官Gilles Benhamou表示，環旭電子在製造、設計和自動化方面有堅實的基礎和經驗，對我們的發展和持續提升具有非常巨大的價值，Asteelflash將借助環旭電子的能力抓住跨市場和跨應用的業務機會。



