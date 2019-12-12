相機大廠拚轉型　Canon攜手AIMobile打造智慧城市

▲Canon利用自身在光學影像原先的技術優勢，攜手AIMobile推出智慧城市解決方案。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

光學影像大廠Canon今（12）日宣布，攜手AIMobile英研智能移動共同打造智慧交通新城市。Canon 台灣佳能資訊總裁蘇惠璋指出，有鑒於現今相機市場逐漸式微，Canon必須要走出其他的路，以利增加營收動能。

蘇惠璋指出，透過Canon於安全監控設備市場與光學影像技術的解決方案，結合AIMobile前端AI智慧影像分析盒，提供深度學習分析演算技術，鎖定智慧交通市場利基，全面推動安防領域前進AI智慧化時代。

請繼續往下閱讀...

根據市場研究機構Marketsandmarkets指出，影像監控的市場產值，將以每年13.1%複合成長率的速度成長，從2018年的368.9億美元，成長至2023年的683.4億美元。而機器學習與深度學習等AI技術，更將是提升監控系統效能，使其實現更多應用的最大關鍵。

Canon商務解決方案事業群副總裁高橋充夫表示，為全面提升安防系統效能，Canon攜手AIMobile英研智能移動，以影像即時數據及當下外在狀況進行學習與分析，達到更精確的結果，並採用快速管理、警戒性監控、目的性設計三大核心原則，建立AI信任、提升效率與影像處理精準度，將安防系統升級為智慧交通監控系統，無論是英業達工廠管理、台灣鄉鎮間的科技執法系統與智慧路燈等，都成功展示相關合作應用。

在雙方的規劃藍圖中，未來智慧交通城市中Canon與AIMobile同步實現科技執法及智慧路燈等應用，近年最熱門的「科技執法」，可以24小時監控，透過「AI違停偵測系統」，監控公車與計程車停靠專區的違停車輛，在 LED 警示看板顯示後未駛離，就會從後台出單裁罰，大幅降低員警值勤站崗的負擔，提升道路安全係數。

▼在雙方的規劃藍圖中，未來智慧交通城市中Canon與AIMobile同步實現科技執法及智慧路燈等應用。（圖／記者邱倢芯攝）

於日本、歐洲地區展開應用的智慧路燈，整合網路技術與創新科技的發展，路燈不再只有照明的功能，更提升成為具備連網及數據收集的重要載體，利用路燈高密度佈點的特性，將環境感測、行動網路、追蹤定位及人車流量數據與雲端運算技術整合，讓平凡的路燈變智慧。

此外，對於台灣智慧交通發展，歐美行車辨識技術與亞太地區實際的路況落差大，包括機車密度高、混合車流加上道路招牌多、道路使用方式複雜等因素差距，若直接使用歐美技術可能導致判斷失誤，而台灣複雜的交通路況很適合作為系統輸出東南亞地區的前導測試場域，創造智慧交通新商機。