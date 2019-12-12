　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

5G競標第三天總標金突破300億元！業者估需13日才可能超過500億

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼競價作業第 30 回合各頻段暫時得標價與底價比較，競價作業第 30 回合各頻段標的暫時得標情形（圖／NCC提供）
▲12月12日競價作業到第30 回合各頻段暫時得標價與底價比較（圖／NCC提供）

記者陳世昌／台北報導

5G首波釋照競標12日進入第三天，下午4點結束第30回合出價，合計總標金由第二天的294.27億元增至317.12億，首度突破底價300億元！檢視競標前3日5大電信商出價情況，總標金每日增加約20億元，以此速率估算，可能在第13天才會達到500億元。

12日的5G競標情況，一如5大電信前2日的出手冷靜，在第21~30回合競價中，最熱門的3.5GHz頻段僅有2次出價滿額調漲底價3%。總標金總算在第23回合之後突破300億底價 。

業者分析，3.5GHz競標規則是要業者出價競標的頻寬量總合超過270MHz，底價才會上調3%，且得標者是隨機抽選，如果已抽中滿足頻寬者，下回合就不會積極出價，只有沒抽中滿足頻寬者，下一合回才會再出價 ；此時新得標者會再隨機擠掉上一回合得標者，被擠掉者只好在下一回合再出手搶回來。因為這種設計只能慢慢的把標金推高，但相對的好處是，可以賣到最好價格，且得標者的標金成本都接近一致，不會有人太高吃虧或偏低撿便宜。

▲▼競價作業第 30 回合各頻段暫時得標價與底價比較，競價作業第 30 回合各頻段標的暫時得標情形（圖／NCC提供）
▲5G競價作業12月12日第 30 回合各頻段標的暫時得標情形（圖／NCC提供）

12日5大電信公司對1800MHz仍無人出價。最熱門的3.5GHz在10次出價中，有2次標滿，底價調升2次，到結束時為1個單位最高標金達11.44億，27單位合計308.88億 元。

冷門頻段28000MHz頻段，首日有業者出標2個單位，昨日再有業者標得2單位，今日有業者再加碼4單位，合計25單位已標出8單位。

由NCC主辦的5G競價，自12月10日開始，每日上午9時至下午4時進行10回合，由中華電信、台灣大哥大、台灣之星、亞太電信及遠傳電信等5家現有行動業者參與。

請繼續往下閱讀...

5G12日競標情況

1800MHz
釋出20MHz，連3日競標無人出價，標金掛零。

3500MHz
熱門的頻段，這次共釋出270MHz，每10MHz為一單位底價9億元，總標金底價243億元。12日的10回合出價中，有2次標滿，底價調升2次，到第30回合結束，1個單位最高標金達11.44億，27單位合計308.88億 元。

28000MHz
共計釋出2500MHz，一個單位是100MHz底標1億元共25億。今日標出4單位，累積合計已標出8單位。

NCC表示，第一階段數量競價改良前年4G第三波釋照所採用的「同時、多回合及上升競價法(SMRA)」，當對可用區塊的需求大於或等於提供數量時，則該頻段的回合價格將在下一回合中提高1.03倍，並持續至連續二回合所有有權提出需求頻寬之競價者，都沒有對任何一個頻段提出有效需求頻寬時即告結束。最新競價結果及詳細資料請參考NCC網站(https://mbb5g.ncc.gov.tw/)。

ET快訊
時速20！熱褲妹怒「幹嗎跟著我」　拖鞋哥喊心裡話...她羞愧
獨／在外借高利貸至少5億　地下錢莊爆：張綱維跑了
余苑綺抗癌1個月報喜！做4次化療現「驚人轉機」余天暴瘦6kg
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

先探／奔跑吧！聯發科

遠航停飛手中機票怎麼辦？副總：信託專戶共有2.68億元因應退票

商業周刊／乖乖新主人是他！　揭密高雄土地大亨的幕後盤算

中美貿易戰衝擊完整版圖！日月光旗下環旭砸137億收購法商FAFG

5G競標第三天總標金突破300億元！業者估需13日才可能超過500億

遠航董座張綱維留下遺書：只求一死以謝罪

遠航無預警停業　董座張綱維「三周沒露面」恐面臨三年以下有期徒刑

國內首家「文化科技種子基金」成立　施振榮再披戰袍任「科文双融」董事長

新台幣走強！收盤升值近1角　收30.406元兌1美元

遠航「機齡不得超過26年」緊箍咒纏身　明年只剩ATR-72生財工具壓垮營運

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

大媽撞車直接騎走辯：不是故意　被攔竟「見笑轉生氣」暴怒狂罵

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

黃爆李家砂石場拒繳282萬補償金　王淺秋回嗆：拿不出證據就閉嘴！

整張用鐵做！開箱土豪「美國黑卡」 買什麼都能刷...遇到危險還能求救

虎斑哥「實力寵妹」每晚叼牠進窩 不顧癱瘓努力前進：我怕妳冷嘛

范瑋琪、王力宏低調陪伴高以翔爸　聚會合照「一致動作」有洋蔥

傳統台式早餐秒征服老外味蕾！初嚐鹹豆漿超驚艷：想整碗吃光

他玩交友軟體不給錢遭恐嚇！ 找「真大哥」揭發假幫派真詐騙

《那一天》「蘆筍CP」健身房掌聲響起　啪啪啪...看了好害羞!!

先探／奔跑吧！聯發科

遠航停飛手中機票怎麼辦？副總：信託專戶共有2.68億元因應退票

商業周刊／乖乖新主人是他！　揭密高雄土地大亨的幕後盤算

中美貿易戰衝擊完整版圖！日月光旗下環旭砸137億收購法商FAFG

5G競標第三天總標金突破300億元！業者估需13日才可能超過500億

遠航董座張綱維留下遺書：只求一死以謝罪

遠航無預警停業　董座張綱維「三周沒露面」恐面臨三年以下有期徒刑

國內首家「文化科技種子基金」成立　施振榮再披戰袍任「科文双融」董事長

新台幣走強！收盤升值近1角　收30.406元兌1美元

遠航「機齡不得超過26年」緊箍咒纏身　明年只剩ATR-72生財工具壓垮營運

時力公布2020司改政策　誓言重懲關說、消滅權貴司法

澳野火狂燒「雪梨煙霾茫茫」2萬人抗議！　總理終承認：令人擔憂

先探／奔跑吧！聯發科

張綱維留遺書失聯 賴香伶：董事、合夥人等應出面

蕭亞軒新歌MV「男主角是小16歲男友」　55秒恩愛片全曝光！

心儀女被追走！　7旬老翁針筒注「致死量農藥」進寶特瓶謀殺

進算加罰太爽　NCAA7尺中鋒揮拳慶祝打倒裁判送醫

2019最佳手機、最佳手機相機排行出爐！iPhone 11 Pro獲雙料冠軍

南山代理董座尹崇堯2次面試闖關失敗　金管會揭2大關鍵因素

【廣編】Dyson攜手亞洲暖心男神劉以豪以強勁氣流吹送暖暖愛意　吹風機推節日特別版　聖誕禮物夢幻首選

H版李毓芬實彈片外流！　陳香菱認了揪出「網紅經紀人」搞鬼

財經熱門新聞

遠航突倒閉！1024名員工過年前慘遭解雇　勞動部司長說話了

合庫放貸22億元給遠航　急尋張綱維說明

一紙里長證明　李佳芬家族砂石案補償金280萬變4萬

和潤幻滅　謝金河解析原因：背後有陷阱

遠東航空明日起停業「被財務問題壓垮」　這判決是最後一根稻草

台灣贏韓國　成最大半導體設備市場

李紀珠當選全球玉山協會理事長

遠航董座張綱維留下遺書：只求一死以謝罪

遠航「機齡不得超過26年」緊箍咒纏身　明年只剩ATR-72生財工具壓垮營運

來當台灣虎航的老闆！下周一興櫃掛牌登錄價41元

台股上漲逾百點！台積電再創新高　推升台股站上11800點

鴻海年底發出5000萬大紅包！　送9500名員工45週年紀念悠遊卡

遠航無預警停業　董座張綱維恐面臨三年以下有期徒刑

台股誰在「顧大盤」？顧立雄回應了

更多熱門

相關新聞

北都有線電視訂戶暴增4萬涉申報不實

北都有線電視訂戶暴增4萬涉申報不實

北都有線電視疑「少報訂戶數」，國家通訊傳播委員會(NCC)表示，已於10月展開全國有線系統訂戶數普查工作，目前正在做分析與查證，如果系統商訂戶數申報不實，將依《有線廣播電視法》第66條處新臺幣十萬元以上二百萬元以下罰鍰，並限期改正。

NCC修法放寬公有設施設5G基地臺

NCC修法放寬公有設施設5G基地臺

德國電信商採用「華為」設備部署5G網路

德國電信商採用「華為」設備部署5G網路

5G競標第2日294.27億　NCC：合於預期

5G競標第2日294.27億　NCC：合於預期

NCC通過《有廣法》引進授權費爭議強制仲裁

NCC通過《有廣法》引進授權費爭議強制仲裁

關鍵字：

NCC5G5G元年

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦證實婚變：永遠單身

洗碗精別加水稀釋！專家曝2原因髒爆了

莉婭被謝和弦認愛：全世界最傻眼是我！

獨家／謝和弦遭辣妻檢舉「切心切到底」年後離婚

38年前遭跑船父關冰庫　他賭氣躲西班牙小島38年

范瑋琪低調陪伴高以翔爸「私下聚會照」曝！

女友幫美容SPA爽到睡著…醒來當場分手！

今年聖誕趴　「馴鹿咪咪裝」正夯

遠航張綱維傳遺書　只求以死謝罪

遠航將倒閉？副總：孤臣無力可回天

館長開賣限量腕錶！「每支36900」網熱議

彰化女大生遭撞！飛到田中…躺18分鐘命危

金希澈遭保鑣擋下「以為是粉絲」他超Q發言笑翻網

遠航發公告證實：12月13日起停止一切飛航營運

紙箱幼貓沒人要　長大變極品美貓

更多

最夯影音

更多
新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～
大媽撞車直接騎走辯：不是故意　被攔竟「見笑轉生氣」暴怒狂罵

大媽撞車直接騎走辯：不是故意　被攔竟「見笑轉生氣」暴怒狂罵

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

黃爆李家砂石場拒繳282萬補償金　王淺秋回嗆：拿不出證據就閉嘴！

黃爆李家砂石場拒繳282萬補償金　王淺秋回嗆：拿不出證據就閉嘴！

整張用鐵做！開箱土豪「美國黑卡」 買什麼都能刷...遇到危險還能求救

整張用鐵做！開箱土豪「美國黑卡」 買什麼都能刷...遇到危險還能求救

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面