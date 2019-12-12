5G競標第三天總標金突破300億元！業者估需13日才可能超過500億



▲12月12日競價作業到第30 回合各頻段暫時得標價與底價比較（圖／NCC提供）



記者陳世昌／台北報導

5G首波釋照競標12日進入第三天，下午4點結束第30回合出價，合計總標金由第二天的294.27億元增至317.12億，首度突破底價300億元！檢視競標前3日5大電信商出價情況，總標金每日增加約20億元，以此速率估算，可能在第13天才會達到500億元。



12日的5G競標情況，一如5大電信前2日的出手冷靜，在第21~30回合競價中，最熱門的3.5GHz頻段僅有2次出價滿額調漲底價3%。總標金總算在第23回合之後突破300億底價 。



業者分析，3.5GHz競標規則是要業者出價競標的頻寬量總合超過270MHz，底價才會上調3%，且得標者是隨機抽選，如果已抽中滿足頻寬者，下回合就不會積極出價，只有沒抽中滿足頻寬者，下一合回才會再出價 ；此時新得標者會再隨機擠掉上一回合得標者，被擠掉者只好在下一回合再出手搶回來。因為這種設計只能慢慢的把標金推高，但相對的好處是，可以賣到最好價格，且得標者的標金成本都接近一致，不會有人太高吃虧或偏低撿便宜。



▲5G競價作業12月12日第 30 回合各頻段標的暫時得標情形（圖／NCC提供）



12日5大電信公司對1800MHz仍無人出價。最熱門的3.5GHz在10次出價中，有2次標滿，底價調升2次，到結束時為1個單位最高標金達11.44億，27單位合計308.88億 元。

冷門頻段28000MHz頻段，首日有業者出標2個單位，昨日再有業者標得2單位，今日有業者再加碼4單位，合計25單位已標出8單位。

由NCC主辦的5G競價，自12月10日開始，每日上午9時至下午4時進行10回合，由中華電信、台灣大哥大、台灣之星、亞太電信及遠傳電信等5家現有行動業者參與。

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5G12日競標情況

1800MHz

釋出20MHz，連3日競標無人出價，標金掛零。

3500MHz

熱門的頻段，這次共釋出270MHz，每10MHz為一單位底價9億元，總標金底價243億元。12日的10回合出價中，有2次標滿，底價調升2次，到第30回合結束，1個單位最高標金達11.44億，27單位合計308.88億 元。

28000MHz

共計釋出2500MHz，一個單位是100MHz底標1億元共25億。今日標出4單位，累積合計已標出8單位。

NCC表示，第一階段數量競價改良前年4G第三波釋照所採用的「同時、多回合及上升競價法(SMRA)」，當對可用區塊的需求大於或等於提供數量時，則該頻段的回合價格將在下一回合中提高1.03倍，並持續至連續二回合所有有權提出需求頻寬之競價者，都沒有對任何一個頻段提出有效需求頻寬時即告結束。最新競價結果及詳細資料請參考NCC網站(https://mbb5g.ncc.gov.tw/)。