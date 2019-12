英國大選寒冬中登場！投票站大排長龍　強生帶愛犬出門投票

▲英國大選2019年12月12日當地上午7時開放投票。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

英國下議院大選在當地時間12日早上7點(台灣時間12日下午3點)登場,全國650個選區的投票站會一路開放到晚間10點。大批民眾不畏10度以下低溫,早早出門排隊投票,就連英國首相強生也在一早帶著他愛犬Dilyn,前往西敏市(Westminster)的投票站。投票結果預計在當地時間13日凌晨出爐。

BBC天氣預報指出,投票日當天英國各地幾乎都在下雨,氣溫約在5度到9度之間。原先外界擔心,選在12月冬季大選,惡劣的天氣恐怕會影響投票率,不過各家外媒直擊,許多投票所一早就排滿了人,尤其選民希望能趕在上班前投票。20多歲的選民里克(Ric)表示,很開心看到大家願意出門投票,「我認為這是我們這一代人最重要的一次選舉,除了脫歐以外,國民醫療保健署(NHS)與教育的問題也很重要。」

▲▼英國首相強生帶著愛犬前往投票站。(圖/路透)



強生、工黨領袖科賓(Jeremy Corbyn)、自由民主黨領袖斯溫森(Jo Swinson)、蘇格蘭民主黨領袖施特金(Nicola Sturgeon)與綠黨共同領袖巴特萊(Jonathan Bartley)皆在上午就前往投票站。而英國除了到現場投票以外,也能申請透過郵寄的方式,提前將選票寄出,或者在投票結束前交給投票站,脫歐黨領袖法拉奇(Nigel Farage)就選擇郵寄。

這次是英國4年來第3次國會改選,也是自1923年以來,第一次在12月舉行大選。根據選前民調,保守黨以41%領先,但工黨支持度則提升至36%,雙方差距已從最初的13%降至5%。

Vote!



As my mum and brother are abroad, I've voted in 3 polling stations in Wimbledon and Putney. All busy and a lot of young people (especially Putney).



Have your say. #proxyvote #GE2019 pic.twitter.com/YgKH7YrbkM