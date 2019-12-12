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理財周刊／嚴選營益率季增營收成長股

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▲圖片來源「理財周刊」提供▼

年底消費旺季的備貨潮近尾聲，短期內已大幅降低加徵關稅衝擊，而機器設備加速進口，推測訂單能見度提升，營益率季增的業績成長股，透露春燕將至。

文／馮泉富

由於美國非農就業新增人數大幅優於預期，推升美股大漲，台灣加權指數趁勢攻堅，再創波段高點。台積電股價創歷史新高，市值推升至八．一九兆元新台幣，市值占比創高達二三．二六七％；整體上市櫃規模總市值也推升至三八．七七兆元的空前水位。


指數維持高檔震盪 個股進入估值調整

請繼續往下閱讀...

台股發展至此，生態結構已與過去明顯改變，由於外資持有台股總市值已來到十五．八一兆元新台幣(台積電一檔就持有六．四四兆)，外資市場占比首度突破四成達四○．七七％的新高水準，未來的進出動作，足以輕易左右大盤指數的漲跌，操作台指期的投資人得更關注外資動向，甚至揣摩外資想法，了解外資對區域資產配置的評價模型。

另一個小生態池為櫃買市場，櫃買市場總市值約三．三八兆元，外資持股約○．七七兆元，外資占比約二二．七八％，相對而言，國內法人或中實戶投資人仍有主導優勢。

這樣可能讓台灣呈現兩個市場生態池，評價模型也可能截然不同，因為台積電是大型跨國企業，又擁有接近獨占的先進製程，將常態性擁有較高本益比。今年以來加權指數最高上漲約一九．五％，而台積電今年以來不算配息上漲約三九％，拉動大盤整體本益比約由十五倍漲至目前約十八倍，意思就是說，如果排除台積電，大盤本益比約降回十七倍左右，雖不算低但也不能算過高，還有許多個股的漲幅並沒有投資人想像那麼大。

只是未來面對的變數仍不少，估計目前股市可能會進入估值調整期，就是估值偏高或基期已高者，對利多訊息容易鈍化，對利空訊息抵抗力變低，反之，估值相對落後者，對利空的免疫力相對較高，對利多反應將相對敏銳。

例如近期指數創高，也有個股跟著創高，但是卻有很多今年的強勢股，高點卻是在一個月前，甚至二～三個月前就發生。歷史殷鑑在前，個股的高低點通常與指數不同步，主要原因在於各產業基本面循環時間不同，或個股股價超額反映或落後評價。因此，現階段選股，以年度來看，位階高低的重要性相對提升。

美國就業&薪資數據優於預期　美股維持高檔時間可望拉長

台股近期在台積電、大立光兩大權值股領軍下，指數再創二十九年新高，令人欣慰的是，市場仍舊十分理性，成交量並未出現過熱狀態，接下來就得關注續航力的條件，而美股基本面的發展為首要關注焦點。


日前美國公布的十一月非農就業報告，單月新增就業人口大增二六．六萬，創今年一月以來單月最大增幅，且優於市場預期之十七．八萬人，生產部門由月減二．五萬人上升至月增四．八萬人，而服務部門則由月增十八．八萬人上升至二○．六萬人，雙雙大幅優於前月；九月與十月的新增就業人數亦均上修，九月上修一．三萬至十九．三萬人，十月上修二．八萬人至十五．六萬人，總計最近三個月的單月平均就業人口增幅達二○．五萬人。

由此顯示美國就業市場依舊強健，美國經濟具有抵擋全球經濟走疲的能耐。各產業中以醫療保健、休閒娛樂的就業人口最為強勁，例如教育與醫療產業新增七．四萬人，休閒娛樂產業新增四．五萬人；製造業單月也大增五．四萬人，主要受惠於通用汽車結束罷工，汽車製造業單月就業人數暴增四．一萬人。

另外，十一月失業率則下滑至三．五％，追平五十年新低，同樣優於市場預期的三．六％。與未來消費支出高度相關的薪資數據，十一月平均時薪為二八．二九美元，月升幅為○．二％，與十月的升幅相同，時薪年增率三．一％，高於十月的三．○％。

由以上數據推論，美國就業市場與薪資持續穩健增長，可望維持美國消費支出的擴張力道。因此，美股後續不論是否再創高點，至少維持高檔的時間應能拉長，這將創造台股多方的有利條件。

年底消費旺季的備貨潮近尾聲　加徵關稅之衝擊短期已降低

至於市場擔憂的中、美協議遲遲未決的問題，按照目前市場的氛圍來看，雖有可能延後簽訂，但雙方關係應該不至於惡化。美國十二月十五日是否向中國一五六○億商品加徵關稅，將由川普做出最後決定。

不過，日前中國已領先釋出善意，展開排除部分黃豆、豬肉加徵關稅的工作，且中國官方出現相對彈性的說法。原先中國商務部發言人高峰曾表示，如果中美雙方要達成首階段協議，應當根據協議的內容同步、等比率取消已加徵關稅，這是達成協議的重要條件。日前已改口表示，如果雙方達成首階段協議，應該相應降低關稅。

中國在關稅的用詞上，從一個月前的「同步、等比率」轉變為「相應」，其說法已有所調整。假設最後的發展是如期課徵，雖然本輪關稅涉及中國製造的手機及筆電等電子消費商品，不過，年底消費旺季的備貨，早已提前拉貨完成，短期衝擊應該不大，且川普總統大概率會給Apple等美國大廠豁免權，否則可能會影響來自華爾街的選舉金援。

機器設備加速進口 推測訂單能見度提升

大盤的續航力除了國際市場的外部條件以外，國內本身的經濟數據也不能太差，否則將影響外資買超的意願。觀察台灣十一月的出口值為二八五．八億美元，創下歷年同月次高紀錄，年增率為三．三％，遠高於市場預期的一．一％，結束連二黑局勢。

主要原因是十一月出口有兩大功臣，一是資通訊與視聽產品，受惠於伺服器、筆電廠商提升在台產能比重，十一月出口值為四○．二億美元，再度刷新歷年單月最高紀錄，年增率高達二二．七％。

二是電子零組件，十一月出口規模一○五．九億美元，是歷年單月次高，年增率十．一％，也是一年半來首度站上兩位數成長，主因國際品牌智慧型手機新機銷售熱度較預期好，5G商機也使供應鏈積極備貨、回補庫存。

另外，光學器材出口年增八．六％，增速較前月的年減五．三％明顯改善，主要與手機鏡頭需求持續增長、以及去年同期偏低基期有關；機械出口年減六．六％，較前月年減十一．九％跌幅收斂。

進口數據方面，年增率為四．八％，遠優於前月之年減四．一％，亦優於市場預期之年增二．七％，主要受惠於半導體設備購置激增一．六倍，抵銷了農工原料進口隨國際原油與基本金屬價格下滑而走低之影響。此外資本設備進口額同樣表現正面，年增率六一．四％，優於前月之年增十七．九％，當中機械設備增加一倍，精密設備年增二七．四％。這個現象有利於景氣擴張的發展，試想，如果對未來訂單的掌握度沒有一定程度的把握，一般企業不太會冒折舊風險而大量擴增設備。

因此，就十一月的進出口數據來看，半導體等電子業的景氣能見度應該不差，有助於台股伺機再攻。

現階段選股策略，先將營益率比過去提升之個股挑選出來，這一籃子個股代表營運體質明顯改善之公司，再觀察營收是否相對去年同期成長。若第三季營益率明顯優於第二季與去年同期，十一月營收年增率持續正向成長，則股價相對容易吸引市場資金。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

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