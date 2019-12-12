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理財周刊／負利率投資策略

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▲圖片來源「理財周刊」提供▼

文／洪寶山

德意志銀行(Deutsche Bank)在七月砍掉一萬六千多名在美國、英國、德國的員工，無獨有偶，滙豐集團(HSBC)十月初也宣布裁撤一萬名銀行員工，兩家銀行都是資產雄厚的龍頭老大，但他們只是二○一九年金融業大裁員潮的一部分，根據彭博統計，十月中旬，全球銀行正式宣布裁員人數累計已超過六萬八千人，歐洲員工高達九成，這告訴我們兩件事，一是歐洲經濟衰退，比政府統計的還嚴重；二是歐洲是全球負利率最嚴重的區域，可能已威脅到銀行的經營。

自二○○九年美國實施第一輪QE開始，各國掀起一波波降息風，全球走向「零利率」時代，更甚者是「負利率」！「負利率」是人類經濟活動一個極為特殊的現象，這波歐洲全面負利率，是剛剛卸任的歐洲央行總裁德拉吉的傑作。德拉吉在二○一一年十一月接任歐央總裁後，屢次加碼超級寬鬆政策，二○一四年更將央行的指標利率打到零以下。

面對全球負利率壓力，高股息殖利率的股市和個股成為當前投資機構首選。台灣加權股價指數的股息殖利率為四．○五％，全球第三高，這就是台股的吸金魅力。

請繼續往下閱讀...

而在這其中更看好金融股，近六年金融類股最低殖利率四．三三％，最高達六．六八％，平均殖利率達五．三八％。對比非金融類股最低殖利率三．○八％，最高達四．六四％，平均殖利率達三．八七％來看，很明顯略勝一籌。

所以我們可以看到，儘管受美中貿易戰影響，美股、亞股震盪走跌，但台股十二月十一日在台積電營收、股價雙創新高下開高走高，大盤收在最高點一一七○○點，創二十九年多來新高。

股市創新高，如何選到還持續成長的股票？相信是很多人的難題，因為會認為：「好的股票都漲高了，現在追會不會買在高點？」我認為這時機買金融股就是很好的策略，尤其對以存股為目的的投資者來說，不是追求短期獲利，而是長期績效，從這波大盤上漲行情來看，今年加權指數漲幅已達一七％，金融股才一二％，還有不小的補漲空間，而且目前台股淨值比為一．八倍，金融股才一．○八倍，殖利率也是金融股的優勢。

雖然歐洲銀行面臨裁員問題，但台灣環境不同，從基本面、技術面來看，金融股都是台股當前的首選標的。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

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