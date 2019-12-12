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遠航無預警停業　董座張綱維「三周沒露面」恐面臨三年以下有期徒刑

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▲遠東航空今（12）日宣佈自明日起停飛，為航空市場投下震撼彈。圖為遠航董事長張綱維。（圖／記者林敬旻攝）

▲遠東航空今（12）日宣佈自明日起停飛，為航空市場投下震撼彈。圖為遠航董事長張綱維。（圖／記者林敬旻攝）

記者林淑慧／台北報導

遠東航空今（12）日宣佈自明日起停飛，董事長張綱維已三周未露面，今天由公司主管出面向社會大眾道歉；依據民用航空法規定，民航業者停業前，應提前2個月向民航局申請，故意不申報者，公司負責人處3年以下有期徒刑，或併科2,000萬元至2億元的罰金。

復興航空在2016年11月無預警宣布解散公司，立委提案認為，復航旗下10多條航線頓時無機可飛，衝擊我國民航業的秩序，而且至少影響10萬名以上訂票旅客的權益，同時也有近2,000名員工頓失生活依靠。另外，金門、馬祖、澎湖等離島旅客，與本島之間的聯繫全仰賴空運，民航業者無預警停業後，勢必影響離島居民疏運。

請繼續往下閱讀...

在民航法中新增修條文指出，處罰無預警停飛的業者，立院昨日三 讀通過。未來航空公司停業需提前2個月向民航局提出停飛計畫，違者可對航空公司處罰60萬元至300萬元罰鍰、公司負責人處60萬元至 1,200萬元罰鍰。故意不申報或不依計畫執行，致他人或公眾損害且 情節重大，處公司負責人3年以下有期徒刑，或併科2,000萬元至2億元罰金。

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