國內首家「文化科技種子基金」成立　施振榮再披戰袍任「科文双融」董事長

▲左起為台灣造雨代表人王文漢、宏榮投資代表人施振榮、仁創投資代表人陳立恒、台新創業投資代表人鄭家鐘。（圖／科文双融提供）

記者姚惠茹／台北報導

國內首家文化科技種子基金 「科文双融」公司今（12）日正式成立，宏碁（2353）創辦人施振榮再披戰袍擔任董事長，法藍瓷總裁陳立恒擔任副董兼執行長，未來將整合台灣文化與科技跨領域優勢，打造成亞洲知名的文化科技整合製作與行銷經紀平台。



科文双融由宏榮投資代表人施振榮、仁創投資代表人陳立恒、台灣造雨代表人王文漢、台新創業投資代表人鄭家鐘發起，初期先以4000萬元資金開始運作，之後將再爭取文策院國發基金與中華電信的參與投資，並由已經退休的施振榮擔任董事長，可以說是再披戰袍親上第一線。



發起人會議後，科文双融公司董事會通過，為強化投資審核陣容，將設立「文化內容製作委員會」，並由前國藝會執行長陳錦誠擔任召集人，並特別設立「顧問群」，預計邀請國藝會董事長林曼麗、「再會吧北投」製作人雷輝擔任顧問。



施振榮表示，文化產業邁向4.0文化新經濟的進程，科文双融將積極推動跨界製作與整合，並透過製作委員會及策略結盟的形式發展專案，扮演後續落地執行的重要推手，主要的定位是打造一個「台灣最具影響力的跨界製作與行銷經紀整合平台」，並將整合文化科技系統能量輸出國際。



施振榮指出，未來募集到的文化科技種子基金將循環重覆投資以發揮最大效益，希望藉此種子基金帶動文創投資的新模式，改變過去思維，不是投資公司，而是投資內容製作物，並以製作人導向及策展人導向來主導的市場新思維。



施振榮表示，「科文双融」公司的成立期望能集結跨界的資源，協助解決台灣長期藝文界人士所面臨的市場議題，而且不只是投資模式，更能設計創新的合作模式及分潤模式，以推進「科文双融、價值共創、利益平衡」為目標。