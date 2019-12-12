遠航「機齡不得超過26年」緊箍咒纏身　明年只剩ATR-72生財工具壓垮營運

▲遠東航空今（12）日宣佈自明日起停飛，為航空市場投下震撼彈。（圖／記者李毓康攝）

記者林淑慧／台北報導

遠東航空今（12）日宣佈明天起停業，為國內航空市場拋出震撼彈，業內人士表示，在「民用航空運輸業管理規則」第11條規範下，遠航面臨明年起機齡不得超過26年的緊箍咒，生財工具將僅剩現有的ATR-72，而引進新機又不像買汽機車般，今天付款、週內交車，導致公司營運與資金調度勢將出現問題，停業一事各界都早有預期。

遠東航空旗下機隊歷年來問題頻頻。例如，遠航FE8026班機去年7月2日降落松山機場前，左引擎突然失效 ，當時機上共有171人搭乘，幸好飛機最後平安降落；依據國家運輸安全調查委員會本月公佈的調查報告指出，遠航的引擎葉片是因高周疲勞而斷裂，遠航的維修檢驗不符合適航指令，分別建議遠航改進、交通部民航局確實督導。

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遠東航空ＭＤ機隊平均機齡逾24年，前年三月起受民航局飛時限制，機隊每月飛時不超過1350小時。遠航曾在今年5月17日突然宣布，自隔天、18日起取消巴拉望、長灘島、峴港所有航班，當天更再宣布自當周周三起停飛航線擴大到日本五航線，造成旅客、旅行社業者重大損失。

遠航表示，自2017年7月成立ATR72－600新機隊以來，目前共六架上線營運，按原來的機隊規劃，原訂2020年2月起將有共九架ATR營運，惟先前營運多為包機航班，並非定期航班，為了調度運力可以說停就停，成為航空業的未爆彈。

為增加旗下機隊運力，遠航過去曾規劃引進八架波音新世代窄體客機737Max，但因737Max近期接連發生空難，張綱維在今年五月公開露面時，曾指出將靜候波音對737Max的調查報告或是改為引進空中巴士A321neo，語氣透露出無奈。

航空業人士分析指出，遠航營運長期虧損，兩岸關係急凍造成兩岸航線載客量下滑，加上引進航空器又未如買汽機車般，今天付款、週內交車，在運力、財務等問題環環相扣下，仍舊壓垮了苦撐多年的遠東航空。