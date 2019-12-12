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媽檢查5年級兒作業後傻眼　題目竟要求「計算奴隸的價值」

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▲▼學校官方網站。（圖／翻攝自bes.seafordbluejays.org）

▲學校官方網站。（圖／翻攝自bes.seafordbluejays.org）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國密蘇里州的拉·沃克（Angela Walker）9日無意間發現，Blades Elementary School的老師在5年級的作業中誘導孩子估算「奴隸的價值」，甚至是提及能夠以各種物品「交易」奴隸，引發爭議。當地學區負責人克里斯·蓋恩斯（Chris Gaines）10日為這項作業道歉，表示任何種族主義，即使是無意間由文化偏見引起的，都是錯誤的。

作為標準課程當中的一部分，小學5年級的學生正在社會領域課程學習有關擁有、獲取或出售商品的概念，而這份練習作業分為12道題目，其他11道題目是為穀物、農產品等等的物品估價，目的是在完成作業的過程中，思考自由市場經濟。

美國全國有色人種協進會（NAACP）主席約翰·鮑曼（John Bowman）表示，教育工作者應對奴隸制時應更加敏感，包括一些嚴重而直接的隱性偏見、文化偏見和文化差異等。

校長傑里米·布克（Jeremy Booker）表示，老師對此感到相當後悔，目前已經被處以行政處分休假停止授課，關於文化偏見的方面，將會向校內所有老師與行政人員提供更專業職訓。「我們正在共同努力，以確保所有學生和家庭得到應有的重視和尊重」

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