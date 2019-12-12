「不負責任！」合庫怒斥遠航　放貸「曝險」22億元急尋張綱維出面說明

▲合庫總行貸款給遠航22.02億元，目前正積極聯繫遠航高層。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

遠東航空官網今（12）日無預警發出購票服務暫停公告，暴露出該公司長期營運虧損，資金籌措困難，消息一出，債權銀行也感到震驚，目前已知合庫對遠航曝險約22.02億元，應是最大的債權銀行，合庫主管抱怨遠航「不負責任」，目前正積極聯繫遠航負責人張綱維說明。

合庫表示，22.02億元是自貸，沒有聯貸。但合庫擁有遠航足額的擔保品，擔保品包含不動產、存款，沒有飛機。據悉，不動產的市值扣除強制執行後，還有25多億元，所以不一定會有損失。

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合庫表示，遠航借了22億元，其中有18億元是拿來還給其他銀行的債務，研判其他銀行若有債權，曝險金額應該也很小。

合庫表示，這次遠航突然停止營運，之前未與銀行討論營運困難、或者還款出現問題，這次「無預警」出狀況，確實是「不負責任」的做法。所以合庫正在連繫遠航的負責人，希望對方給予說明。另外，合庫說，因為遠航才剛發生停止營運，要跟民航局說明，合庫也要視後續發展，才會討論財務認列。

所謂曝險，是指投資會有某種程度的風險，一旦投資了，就會曝露在該風險下。銀行業借錢給企業或民眾，也一樣，會有收不回貸款的風險，因此會以投資放款金額，來估算可能的曝險金額。