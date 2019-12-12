勞動局最快明天赴遠航勞檢　賴香伶：將協助千名員工組織自救會

▲遠東航空。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

遠東航空12日無預警發出暫停營運的公告，將於2019年12月13日起停止一切飛航。由於遠航未依照規定於60天前通知所屬勞工，已違反《大量勞工解僱法》，依法最高將可開罰50萬。北市勞動局長賴香伶表示，現階段首要任務是對張綱維提報限制出境，讓他繼續留在台灣善後。此外，勞動局預計最快在明後天就會到遠航公司調閱相關資料並進行訪談。

根據勞動部統計，遠航停飛共波及1024名員工。賴香伶受訪表示，勞動局後續會處理員工相關權益，遠航積欠員工的工資、資遣費或是相關法定費用，只要超過一定金額就可以依大解法第12條，提報中央限制張綱維出境，只有先限制張綱維出境，讓他繼續留在台灣善後，資產、員工權益等。

賴香伶補充指出，即便沒有積欠薪資，但後續還有資遣費部分，若加總超過2000萬，仍可提報中央限制張綱維出境。至於違反大解法處分，只是調查後裁處的問題。

對於員工是否組成自救會的問題，賴香伶則強調，如有必要將會協助勞工組織工會，完成後續的申訴、失業認定、權益補償等，因為遠航可能要走歇業認定程序，之後可以透過積欠工資墊償基金支領積欠的費用，這些都涉及到組織，勞方需有代表與資方談判。過去遠航雖有工會，但可能有幹部離職等狀況，目前要協助勞工組織工會。

另外，關於勞檢的問題，賴香伶也說，勞動局會先配合交通部以及民航局，最快在明後天就可以派人去遠航調查進行資料調閱、訪談等，目前主要是要跟勞工接上頭，要針對員工人數、積欠薪資、調度問題等狀況，都需要進行訪談。



