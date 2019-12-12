先探／謝金河：高價股飛翔

文／謝金河

今年十一月份營收到十日為止完全揭露，十一月兩大報頭條新聞都以台積電為頭條，經濟日報寫著「台積電營收再創新高」，工商時報則說「台積十一月營收再飆新高」，台積電公布的十一月營收是一○七八．八四億，這是歷史新高數字，也是台積電營收連續四個月站在千億大關的數字，按照這個進度，台積電第四季營收會超過三二○○億，會比第三季的二九三○億元高出一成左右，由營收推估第四季ＥＰＳ也可能達到四．二元以上，全年ＥＰＳ可達十三元以上，今年的本益比約二四倍，但如果明年台積電在５Ｇ題材牽動下，業績繼續往上拉，假設單季ＥＰＳ從四元左右起跳，那麼全年ＥＰＳ可能達十五、十六元，如果本益比再從現在二四倍左右繼續朝著三○倍左右發展，那麼摩根士丹利預估的四六六元目標價，可能就不是達不到的目標。

ＰＡ族群單月營收亮眼

觀察台股要從二○二○年成長的腳步脈動來觀察，十一月公布的營收，上市公司三兆台幣，月減○．五％，年減二．一六％，這是歷年第三高的營收，十一月上櫃公司營收一．九一二兆，月減○．八％，年減○．八三％，為歷年次高，上市櫃公司合計三．一九兆是歷年第二高，十一月創新高公司五一家，這當中再細看以產業的榮枯，成長幅度最大的是ＰＡ相關公司，十一月營收年成長五九．九％，這個區塊包括穩懋十一月營收二二．八九億，比去年同期成長六四．一％，宏捷科二．五九億，比去年同期成長一一○％，全新成長四四．八％。ＩＣ設計業成長十一．一％，代表企業如聯發科十一月營收二○六．一六億，成長十．四％，瑞昱成長三五．四％，致新成長三九％，世芯ＫＹ成長一○六．二％，這個成長力道也是帶動世芯股價從六一．六元狂飆到二四七．五元的主因。

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在大成長的背後，也帶出狂漲的股價，再看今年前十一個月，衰退比較嚴重的兩個大族群，一個是被動元件，一個是矽晶圓，前者整體衰退十九．二％，後者衰退十八％，再來看個別公司，像是從一三一○元跌下來的國巨今年前十一個月營收衰退四七．六％，華新科也衰退三八％，奇力新減少十一．二％，禾伸堂減少十二．二％，都是顯著的下滑，當然股價也慘跌，國巨從一三一○元跌到二○六元，華新科從四九一．五元跌到一四二元。

另外，矽晶圓整體營收跌十八％，龍頭大廠環球晶從六四二元下修到二○○．五元，合晶從七五．六元跌到二五．九元，台勝科則是從一八一元跌到七八．四元，但如果看營收，同是一線大廠環球晶今年前十一個月只比去年同期減少○．九％，不像國巨大幅衰退四七．六％，反而是二線廠像台勝科年減二八．七％，合晶少了十六．七％，嘉晶少了十五．五％。

這可以看出矽晶圓沒有業績衰退被動元件那麼可怕，因此在跌勢中相對有抵抗力，而這兩個今年跌慘的產業，隨著５Ｇ應用深化，未來再展雄風的機會也很大，值得特別留意的是，被動元件、矽晶圓產業，在目前全球競爭中的態勢中都是日本大廠領先的態勢，例如，在國巨之前有Murata、Keocera、TDK等，矽晶圓前兩強是信越與Sumco，從戰略的角度來看，國巨的陳泰銘驍勇善戰，他先整合國內的被動元件產業，從電阻、電容、電感產業整起，凱美與智寶合併，奇力新併美磊，現在國巨張開大爪，開始向美系大廠併購，最近的Kemet就是國巨殺入汽車電子產業的十分巨大動作。

矽晶圓展現抗跌力道

國巨最旺的時候，市值高達四五九二億台幣，超過一兆日圓，現在縮水剩下一五七五億，隨著併入Pulse、君耀等大廠效益發揮，國巨把競爭力拉高，至少有機會打進世界前三強。而環球晶已是世界第三大矽晶圓廠，要打敗信越恐有難度，但是要追上經營相對保守穩健的Sumco，似乎指日可待，目前信越市值四．九一兆日圓遙遙領先，但Sumco市值五二○八億日圓，與環球晶接近。

從這個角度來看，台灣的被動元件、矽晶圓廠可能不久會產生國際級大廠，被動元件廠國巨有陳泰銘領軍，戰力十足，華新科的焦佑衡有小諸葛的架式，他能接納人才，把大家拉在一起打拚，被動元件產業有雙龍搶珠，這是台灣產業的福氣。而矽晶圓的徐秀蘭火候漸成，後勁不能小看，目前環球晶市值來到一五九二億元，與Sumco的差距已不遠，而環球晶背靠台積電，明年長約如簽下，股價會有較大攀升空間。

從環球晶的損益表來看，今年前三季本業獲利一四○．四三億，比去年好景的同期一二七．七七億元一點也不遜色，這比起同業台勝科去年第三季本業獲利四六．二二億，而今年前三季只剩下二二．四九億，獲利減半。被動元件衰落的力度更大，國巨去年前三季本業賺三二三．五六億，股價此時衝上一三一○元，但今年前三季本業只小賺六三．四五億元，只剩下盛況的五分之一，這是股價大跌的關鍵。華新科去年前三季本業賺一八八．八億元，今年前三季剩六四．八億元，約三分之一，降幅小一些；其他如禾伸堂從三二．○八億降到九．七億，信昌電從十四．七二億降到七．四一億，約剩一半，可以看出被動元件衰落力道很猛烈。

因此，從財務報表上可以看出，環球晶前三季稅後淨利一○七．三六億超過去年前三季的一○二億，ＥＰＳ二四．五七元，也超過去年前三季的二二．六元，這可以看出在產業盛極之後的調整，環球晶仍能維持不墜的力道，但股價受到業績逐季下滑的調整壓力仍然存在。二○一九年環球晶三個季度的本業獲利分別是五二億、四六．七三億、四一．七一億元，毛利率從四一．○一％、四○．○五％降為三七．八％，第四季可能進入谷底，但今年ＥＰＳ仍可維持在去年水準之上，這樣來算，如果明年仍配息二五元，環球晶殖利率仍達六．八七％，本益比只有十一倍，這應該是值得逢低投資的個股。

四大天王撐起台股

台股已挺進到一一七○○，現在距離一二六八二的歷史最高點已不到一○○○點的差距，從八月的一○一八○向前推進，這一波近一六○○點的大漲幅中，完全應驗了達爾文物競天擇的原理，帶領台股向前挺進的其實是市值前十大中的四檔個股，這當中台積電今年從二二五．五元漲到三一九元，漲幅達四一．四六％，市值已來到八．二七一兆，這兩天一位相識三○年的老朋友來看我，他已七十歲了，他說一生進進出出股票，已經有點厭倦了，最近他做出一個決定，一口氣買進台積電一千張，他把這一千張台積電的股票當成一生養老的寄託，以後他靠台積電配發的股息過日子。

他很單純的想法，台積電已是全世界最具競爭力的半導體企業，他看來看去，與其進進出出，不如一鳥在手，抓好台積電不要動，如果台積電有什麼三長兩短，台灣也完了，這是他的選股核心理論。其實這是對的，這是大數法則，我想到小時候家裡養了豬，母豬一胎都生了二十幾頭小豬，為了怕母豬翻身壓死小豬，我通常都要徹夜守候，後來我觀察能夠吃到母奶的小豬身強體壯，不能吃到母奶的小豬有的很快夭折，同是一胎小豬，經過一周後，小豬勇壯的與虛弱的相差懸殊。（全文未完）

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