斷氣17hrs才送醫！6歲童遭「水刑」溺暈　襯衫綁門上等死

Rysheim Smith’s murder trial got underway at Manhattan Supreme Court this morning.



Zymere Perkins’ killing led to the resignation of former child welfare commissioner Gladys Carrion & to the firing of several officials at the agency.https://t.co/NNFdnYx6Zv — Molly Crane-Newman (@molcranenewman) December 2, 2019

記者黃心瑀／綜合報導

美國一名6歲男童在2017年時被送到醫院，但當時他全身是傷並且被推測，已經死亡了17個小時以上；曼哈頓警方日前公開小男孩生前所住的公寓，裡頭髒亂到不行，到處都是垃圾、蟲子，據稱廁所就是男孩遭虐死的現場，從髒兮兮的浴缸裡更能看到留有棕色、紅色的血漬，場面十分恐怖。

根據《太陽報》報導，這名可憐的6歲男童長期遭受凌虐，並被關在一間骯髒的屋子裡，從警方所釋出的2分鐘的影片當中可以看到，男孩所居住的地方超級噁心，不僅堆滿使用過的餐具，還有一堆沒有洗過的衣服；一旁的地板上更有一桶正體不明的棕色異體，看起來超級噁。

此外，臥室裡的綠色床墊上，滿是舊衣服、購物袋跟蟲子，而受虐男孩就是在這樣的地方度過每一天。報導中指出，男孩致死的原因是在淋浴時，先是遭到繼父史密斯（Rysheim Smith）使用「水刑」，在臉上狂灌水使小孩有溺水的錯覺，然後再用掃帚毆打，男孩失去知覺後倒在浴缸中，最後被用襯衫吊掛在浴室門上死亡，而浴室裡更留下棕色、紅色類似血跡的污漬。

報導中指出，男孩的媽媽一開始聲稱，小孩自己掉到床下才選擇送醫急救，隨後在接受調查時，才坦承犯下了虐待的罪刑，還說自己曾經用皮帶毆打過小孩；而繼父史密斯則是在法庭上被指控犯下二級謀殺罪，但他不僅拒絕認罪，更在審判庭上露出冷笑，冷血行徑令人髮指。

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