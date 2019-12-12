女記者辛酸史！男友凌晨4點心跳突飆高　運動智慧手錶變抓姦神器

▲CES 2017／Fitbit推出個人教練程式（圖／業者提供）

實習記者謝汶穎／綜合報導

美國智能手錶研製企業Fitbit研發的運動智能手錶鼓勵許多人按時運動，也有一些情侶會藉此互相激勵。然而，美國國家美式足球聯盟（NFL）體育記者史萊特（Jane Slater）卻在推特上表示，自己在使用Fitbit有段悲慘的經歷，她曾用手錶監測的心跳，抓到前男友出軌的證據。

▲ Fitbit 智能手錶可以記錄運動歷程。（圖／記者鄭惟仁攝）

史萊特的同事4日在推特說，自己曾在3年前買給妻子一台Peloton的智能腳踏車，連結Fitbit可以確認妻子的運動狀況，妻子也很開心的在使用。史萊特看到後則發文表示，有一年的聖誕節，男友買了一對Fitbit的智能手錶給她和自己使用，還開啟同步功能，在沒有一起運動時互相提醒和激勵。

史萊特一開始非常喜歡這樣的模式，直到某一天凌晨4點多時，男友的心跳數突然異常的飆高，且史萊特完全聯絡不上他，才發現自己被背叛了，當場抓到男友劈腿的事實。原本一起運動增進感情的智能手錶，瞬間變成了抓姦用的神器。

史萊特公開自己的辛酸史後，引起網友熱議表示「男友也太蠢了，怎麼會犯這種錯誤。」「突然覺得自己分手的理由好多了。」「我也要在聖誕節買給我男友。」「每次聽到這種故事，都覺得自己單身還好一點。」