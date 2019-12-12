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北都有線訂戶暴增4萬涉申報不實！NCC調查若屬實將罰最高200萬

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▲▼北都數位有線電視（圖／北都提供）
▲北都數位有線電視（圖／北都提供）

記者陳世昌／台北報導

北都有線電視疑「少報訂戶數」，國家通訊傳播委員會(NCC)表示，已於10月展開全國有線系統訂戶數普查工作，目前正在做分析與查證，如果系統商訂戶數申報不實，將依《有線廣播電視法》第66條處新臺幣十萬元以上二百萬元以下罰鍰，並限期改正。

台北市觀傳局日前公布至108年10月底台北市有線電視收視戶，其中「北都」是9萬7856戶，較NCC公布今年第三季，「北都」訂戶數是5萬8066，統計時間僅隔了一個月，訂戶暴增了近4萬戶。北都解釋，因為之前未把「訂寬頻頻優惠有線電視」的訂戶計入有線電視用戶，才有兩者數字上的落差。

NCC平台處副處長蔡國棟表示，NCC在10月底已發函全國64家有線系統，對用戶型態進行普查，目前資料已收集完成，正在進行分析。

他表示，普查目的除了產業調查、資訊揭露，還有用戶數市佔三分之一「紅線」的限制，這些資料都可能會影響到其他有線電視業者。

▲▼交通部,NCC,通傳會。（圖／記者邱倢芯攝）
▲NCC（圖／記者邱倢芯攝）

蔡國棟指出，有線電視因為數位化的關係，訂戶種類產生變化，除了過去的有線電視訂戶，現在多了另一種寬頻的訂戶，服務樣態有單裝有線電視、單裝寬頻上網、有線電視+寬頻上網同時安裝，三種型態；也有系統商將網路出租給二類電信業者經營寬頻上網(例如凱擘)。

因為有線電視服務方案很多，服務主體也有一類電信、二類電信的不同，訂戶定義是比較複雜一點，所以NCC想了解，到底有線系統商現在實質上的用戶有沒有把不同類型的訂戶計算進來。因為訂戶數有沒有算進來，會回歸到授權費計算，是著作權人是否主張被侵權的問題。

NCC目前正在做回收資料的分析，之後會找業者了解，到底在事實上呈現是如何？因為與訂戶的契約是如何訂也有關係，以「北都」為例，買寬頻送有線電視，是否與訂戶有訂有線電視契約？依據《有廣法》定義，有線電視用戶需簽定契約，如果真的是這樣，事實就非常明顯。如有申報不實違法部份就依法處理，再由委員會決議是否處份。如果是免費給用戶收看有線電視且沒有簽約，也許不屬於明確的法定訂戶，但免費收看這個行為，可能涉及侵權，著作權人是可以主張權利。

NCC認為，以北都為例，北都表示訂戶有的是訂寬頻免費送，有的是加一元送，這當中有何不同？是否有簽契約？這些都是查證重點。

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