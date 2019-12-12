「一頭牛扒兩層皮」　呂國華提伴唱機政見：應有公播權才販售

▲卡拉不OK！宜蘭立委參選人呂國華（左）認為，伴唱機應取得再製歌曲公播權才能販售。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

消費者購買伴唱機後沒有公播權，需再付一次公播費，等於一頭牛扒了兩層皮！宜蘭立委參選人呂國華主張，伴唱機在申請再製歌曲時就應該直接取得公播權才得以販售，否則民眾在社區、在遊覽車上、在餐廳裡、在參加歌唱比賽都很容易違反智慧財產權相關規定。

國民黨宜蘭立委參選人呂國華表示，經濟部智慧財產局規定，在全台活動中心、里集會所裡提供民眾點歌演唱，包括購置或租賃電腦伴唱機、灌錄新歌的歌曲重製及民眾點歌演唱的公開演出，都需要取得授權才屬合法，導致全台各縣市都出現村里活動中心被要求需支付公播費，才可取得合法授權公開歡唱的狀況。

之前新竹市大手筆花納稅人的錢，將社區的伴唱機全部送回原廠安裝有公播權的伴唱帶，來解決這個問題，但拿納稅人錢解決這問題，看似尊重智慧財產權付費,實際是在消費者購買產品後沒有公播權，需再付一次公播費，等於一頭牛扒了兩層皮。

呂國華認為，伴唱機在申請再製歌曲時就應該直接取得公播權才得以販售，否則民眾在社區、在遊覽車上、在餐廳裡、在參加歌唱比賽都很容易違反智慧財產權相關規定。

因此應限定除了原音原影的部分（因牽涉各唱片公司版權）只能在家使用外，使用再製歌曲的伴唱機就應該於申請販售前確認其公播權，不應讓民眾花了錢買了伴唱機歡唱還得預防公播權而被開罰，一般的社區長輩怎可能會了解這問題！

他表示，應該修正電腦伴唱機著作權相關規定，以符合大眾需求才是正確方向。

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