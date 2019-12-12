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黃國昌密切追蹤遠航半年　質疑「誰讓張鋼維把錢搬走？」

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▲▼黃國昌召開「韓李非法占用國有地，補償金擺爛不繳」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃國昌。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蔡文鈴／台北報導

遠東航空12日下午無預警宣布停飛，影響上千旅客行程，也嚴重影響勞工權益，民航局開罰300萬元，北市勞工局也介入調查。對此，時代力量立委黃國昌在臉書指出，今年3月誰決定讓遠航信託專戶現金減半、讓張綱維從消費者信託專戶把錢搬走？交通部應出面交待清楚。

遠航無預警停飛，董事長張鋼維卻行蹤成謎，僅留下一封遺書對外界表達歉意，並表示，因受詐騙集團欺騙，再加上兩岸不景氣導致公司虧損日漸擴大，本人已墊款近9億元仍不足用，20多年來心血付之一炬，只求一死以謝罪，但死不瞑目。

不過，黃國昌表示，過去這幾年，張綱維不僅從遠航把錢搬走，今年還從民航局手上取回部分本來拿來保障消費者權益之用的擔保金，可惡至極。對此，黃國昌十分擔心，密切追蹤遠航半年，「遠東航空果然停飛了。」

黃國昌要求，強烈建議檢方依法進行逮捕，別讓張綱維跑了。他也質疑，請問交通部，「今年3月誰決定讓遠航信託專戶現金減半、讓張綱維從消費者信託專戶把錢搬走？」交通部應出面交待清楚。也請檢調就此一併調查。

黃國昌痛批，難以容忍透過如此惡質手法，一而再、再而三犧牲勞工與消費者權益。

▲▼黃國昌要求交通部說明張鋼維資金挪動原因。（圖／翻攝黃國昌臉書）

▲黃國昌要求交通部說明張鋼維資金挪動原因。（圖／翻攝黃國昌臉書）

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