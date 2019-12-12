影／中鋼特今年來瘋漲25%　特別股四大誘人特點

記者陳心怡／台北報導

除了最近很夯的ETF之外，固定配息且門檻低的特別股也受不少投資人注意。在《雲端最有錢》節目中，來賓財金系教授鄭廳宜表示，特別股是可以比普通股優先得到股利，另外假如公司倒閉，它的剩餘財產權也優於普通股的請求權。

鄭廳宜提到，特別股漲跌最主要的因素有四大點，分別是永續以及非永續；可累積以及非累積；可轉換以及不可轉換；參加以及不參加。

永續型特別股是指無到期、轉換、買回、賣回等停止存續之特別股。再者，如果當年公司沒有盈餘，但配息可保留至有盈餘年度一次發放，稱為可累積特別股；否則就是屬於非累積特別股。另外，有些特別股可以轉換為普通股，有些則不行。此外，就是參與普通股盈餘分派之權利，有些特別股除了本身的配息之外，還可以參加普通股盈餘之分配。

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鄭廳宜表示，今年以來中鋼特別股（2002A）大漲了25%，原因就是它的條件是累積、參加、可轉換、永續，另外還有股東有普通股轉換權，公司有買回權，股息不得低於普通股，那麼誘人的條件當然很吸引購買。

但特別股該如何操作呢？鄭廳宜說：「特別股的定價模式跟債券一樣，也就是利率和價格成反比，而最近特別股會飆漲就是因為利率往下降，所以只要看到利率循環往下時，就可以去買特別股；反之，當利率上升時，就該賣掉特別股了」。