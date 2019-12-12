遠東航空明日起停業「被財務問題壓垮」　這判決是最後一根稻草

記者林淑慧／台北報導

航空市場震撼彈！遠東航空今（12）日宣佈自明日起停飛，據了解，遠航不堪長期營運虧損，加上與租機公司司ALC因合約爭議，國際官司被判一審敗訴，要賠償ALC超過3000萬美元，成為壓垮公司財務的最後一根稻草。

▲遠東航空今（12）日宣佈自明日起停飛，為航空市場投下震撼彈。圖為遠東航空董事長張綱維。（資料照／記者林敬旻攝）

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依據內部公告，遠航因長期營運虧損、資金籌措困難，將自明日起停止一切飛航營運，也將資遣旗下員工。

市場對於遠航的財務狀況傳言不斷，甚至傳有外籍航空擬收購遠航，以利在亞太地區佈局，遠航董事長張綱維今年中召開第6架全新ATR客機交機記者會時，還曾親上火線說明。

張綱維當時強調日前發生的遠航砍班事件，主要是受飛時限制，與資金無關，公司每個月都通過民航局資金檢核，財務健全；如今對照內部宣佈停飛的公告，遠航是否為無預警停業，仍待主管機關釐清。

針對財務問題，遠航曾對外表示，自董事長張綱維接手迄今已有12年，自第3年復飛後開始連續8年獲利，去年因陸客來台限縮，兩岸航線業績衰退，加上引進新機增加支出，才會出現虧損，今年兩岸航線好轉，首季就已轉虧為盈。

不過，遠東航空的財務問題始終受到市場關注。遠航早在2015年與租機公司ALC簽約，租兩架737-800飛機，因發生合約爭議，雙方打國際官司。美國法院今年判決遠航一審敗訴，遠航要賠償ALC超過3000萬美元，成為壓垮公司財務的最後一根稻草。