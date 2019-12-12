移民勇爬2樓火場濃煙中「扛出受困殘疾男」！西班牙政府考慮授予居留權

▲來自塞內加爾（Senegal）的移民高爾基現居西班牙，勇闖火場救出殘疾男子艾利克斯（Alex Caudeli Webster）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

西班牙濱海小鎮德尼亞（Denia）6日發生一段故事，來自西非塞內加爾（Senegal）的無證移民高爾基（Gorgui Lamine Sow）在街上兜售飾品，突然聽見驚慌呼救聲，得知有人受困火場，立刻爬上公寓2樓救人，成功救出殘疾男子艾利克斯（Alex Caudeli Webster）。他的英勇善舉被當事人的鄰居貼文分享，在網路上瘋傳，許多網友呼籲「授予居留權」，瓦倫西亞（Valencia）政府官員透露，團隊正在考慮這項提議。

20歲的高爾基6日下午兜售時，突然聽見附近傳出尖叫聲，還沒衝到人群聚集的地方，已經看見濃煙從2樓窗戶冒出來，「他們告訴我，有人被困在公寓裡面，我想都沒想就把東西丟了，開始往上爬。」他翻過鐵欄杆，從陽台進入屋內，不久後就把不良於行的住戶扛在肩上，從鄰居找來的梯子順利爬下來。

▲20歲的高爾基爬上2樓陽台，扛出受困的艾利克斯。（圖／路透）

根據西班牙媒體The Local，鄰居埃特（Roberta Etter）表示，6日下午突然聞到燒焦的味道，往外看才發現隔壁房子冒出陣陣黑煙，「我聽見艾利克斯大聲呼救，然後『嗖』的一聲，好像著火了，濃煙從他的窗戶飄出來。」她與另一名鄰居幫忙撲火，但不敢進入火場，「這個人（高爾基）突然出現了，他丟掉手上的袋子，像是蜘蛛人一樣爬上了高牆，直接跑進燃燒中的房間。他把艾利克斯扛在肩膀上，從搖搖晃晃的梯子下來。艾利克斯可能無法再撐2分鐘，這個人救了他的生命，無庸置疑。」

埃特提到，39歲的鄰居與愛犬一起生活，1年前生了一場大病，「他已經好幾個月沒有出門了，只能在拐杖的輔助之下稍微走幾步。他平時都從陽台垂降籃子，讓我們把雜貨與食物送上去。他家裡有一個電暖爐，我想那可能靠沙發太近了，引發火災。」據了解，艾利克斯遭到灼傷、吸入濃煙，被轉移到拉菲醫院（La Fe Hospital）接受燒燙傷專業治療，9日已出院，與狗狗團圓，目前暫住在貝尼薩（Benissa）的朋友家，「他很想要親自對救命恩人道謝。」

▲高爾基2017年來到西班牙，靠著在大街上兜售商品維生。（圖／路透）



高爾基出生於塞內加爾，2017年來到西班牙，目前與女友、7個月大的女兒住在附近的甘迪亞（Gandia）。他接受《衛報》採訪時坦言，一開始想都沒想就爬上去救人，事後才感到驚慌，「如果警察看見我，就會沒收我的商品，如果他們把東西拿走，我們明天就沒飯吃了。」他確認艾利克斯沒事以後，撿起商品就離開，「我很開心他平安無事！」

據了解，埃特將這段故事寫成貼文分享，在國內引發熱議，許多網友呼籲，政府應該授予這名英勇的移民居留權。一名瓦倫西亞的政府代表透露，他們將考慮這項提案，正在研究這起案件。高爾基開心地說，如果成真的話，生活可以輕鬆一點，除了在街上兜售以外，也有機會找到其他工作，「我試圖向一些人展示商品的時候，他們根本不會看我，也不會說話，這份工作真的很難做！」

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