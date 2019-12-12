　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

移民勇爬2樓火場濃煙中「扛出受困殘疾男」！西班牙政府考慮授予居留權

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲來自塞內加爾（Senegal）的無證移民高爾基（Gorgui Lamine Sow）現居西班牙，勇闖火場救出殘疾男子艾利克斯（Alex Caudeli Webster）。（圖／路透）

▲來自塞內加爾（Senegal）的移民高爾基現居西班牙，勇闖火場救出殘疾男子艾利克斯（Alex Caudeli Webster）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

西班牙濱海小鎮德尼亞（Denia）6日發生一段故事，來自西非塞內加爾（Senegal）的無證移民高爾基（Gorgui Lamine Sow）在街上兜售飾品，突然聽見驚慌呼救聲，得知有人受困火場，立刻爬上公寓2樓救人，成功救出殘疾男子艾利克斯（Alex Caudeli Webster）。他的英勇善舉被當事人的鄰居貼文分享，在網路上瘋傳，許多網友呼籲「授予居留權」，瓦倫西亞（Valencia）政府官員透露，團隊正在考慮這項提議。

20歲的高爾基6日下午兜售時，突然聽見附近傳出尖叫聲，還沒衝到人群聚集的地方，已經看見濃煙從2樓窗戶冒出來，「他們告訴我，有人被困在公寓裡面，我想都沒想就把東西丟了，開始往上爬。」他翻過鐵欄杆，從陽台進入屋內，不久後就把不良於行的住戶扛在肩上，從鄰居找來的梯子順利爬下來。

▲來自塞內加爾（Senegal）的無證移民高爾基（Gorgui Lamine Sow）現居西班牙，勇闖火場救出殘疾男子艾利克斯（Alex Caudeli Webster）。（圖／路透）

▲20歲的高爾基爬上2樓陽台，扛出受困的艾利克斯。（圖／路透）

根據西班牙媒體The Local，鄰居埃特（Roberta Etter）表示，6日下午突然聞到燒焦的味道，往外看才發現隔壁房子冒出陣陣黑煙，「我聽見艾利克斯大聲呼救，然後『嗖』的一聲，好像著火了，濃煙從他的窗戶飄出來。」她與另一名鄰居幫忙撲火，但不敢進入火場，「這個人（高爾基）突然出現了，他丟掉手上的袋子，像是蜘蛛人一樣爬上了高牆，直接跑進燃燒中的房間。他把艾利克斯扛在肩膀上，從搖搖晃晃的梯子下來。艾利克斯可能無法再撐2分鐘，這個人救了他的生命，無庸置疑。」

埃特提到，39歲的鄰居與愛犬一起生活，1年前生了一場大病，「他已經好幾個月沒有出門了，只能在拐杖的輔助之下稍微走幾步。他平時都從陽台垂降籃子，讓我們把雜貨與食物送上去。他家裡有一個電暖爐，我想那可能靠沙發太近了，引發火災。」據了解，艾利克斯遭到灼傷、吸入濃煙，被轉移到拉菲醫院（La Fe Hospital）接受燒燙傷專業治療，9日已出院，與狗狗團圓，目前暫住在貝尼薩（Benissa）的朋友家，「他很想要親自對救命恩人道謝。」

▲來自塞內加爾（Senegal）的無證移民高爾基（Gorgui Lamine Sow）現居西班牙，勇闖火場救出殘疾男子艾利克斯（Alex Caudeli Webster）。（圖／路透）

▲高爾基2017年來到西班牙，靠著在大街上兜售商品維生。（圖／路透）

高爾基出生於塞內加爾，2017年來到西班牙，目前與女友、7個月大的女兒住在附近的甘迪亞（Gandia）。他接受《衛報》採訪時坦言，一開始想都沒想就爬上去救人，事後才感到驚慌，「如果警察看見我，就會沒收我的商品，如果他們把東西拿走，我們明天就沒飯吃了。」他確認艾利克斯沒事以後，撿起商品就離開，「我很開心他平安無事！」

據了解，埃特將這段故事寫成貼文分享，在國內引發熱議，許多網友呼籲，政府應該授予這名英勇的移民居留權。一名瓦倫西亞的政府代表透露，他們將考慮這項提案，正在研究這起案件。高爾基開心地說，如果成真的話，生活可以輕鬆一點，除了在街上兜售以外，也有機會找到其他工作，「我試圖向一些人展示商品的時候，他們根本不會看我，也不會說話，這份工作真的很難做！」

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

 
ET快訊
獨／在外借高利貸至少5億　地下錢莊爆：張綱維跑了
余苑綺抗癌1個月報喜！做4次化療現「驚人轉機」余天暴瘦6kg
快訊／遠航張綱維傳遺書！只求以死謝罪
遠航停飛內部公告曝光！認「資金籌措困難」千人12/13失業：
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

6綁匪闖民宅搶劫得逞！竟「活活勒斃男主人」強逼妻小掘墳埋屍

印度通過《公民身分修正法案》各地掀示威！阿薩姆邦實施宵禁

尼日軍事基地遇襲「至少71死12傷」　總統訪埃及行程喊卡急飛回國

噁父每周末call好友酒後「性侵12歲女兒」　數錢繳房租！

神隱4月！荒淫富商女密友傳將「上電視受訪」為安德魯王子辯護

「家人不知她生雙胞胎！」護理師偷抱初生女嬰送給阿姨

紐國火山爆發釋「二氧化硫、硫化氫」　毒氣專家：吸一口心跳停止

影／「冰桶挑戰」發起人辭世享年34歲　為漸凍人募款逾1億元

《華郵》：美國官員誤導大眾相信「阿富汗戰爭會獲勝」

影／紐國火山噴發「灰白煙霧翻騰」　下秒燒傷遊客「跳海」尖叫劃破寧靜

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

大媽撞車直接騎走辯：不是故意　被攔竟「見笑轉生氣」暴怒狂罵

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

黃爆李家砂石場拒繳282萬補償金　王淺秋回嗆：拿不出證據就閉嘴！

整張用鐵做！開箱土豪「美國黑卡」 買什麼都能刷...遇到危險還能求救

虎斑哥「實力寵妹」每晚叼牠進窩 不顧癱瘓努力前進：我怕妳冷嘛

范瑋琪、王力宏低調陪伴高以翔爸　聚會合照「一致動作」有洋蔥

傳統台式早餐秒征服老外味蕾！初嚐鹹豆漿超驚艷：想整碗吃光

他玩交友軟體不給錢遭恐嚇！ 找「真大哥」揭發假幫派真詐騙

《那一天》「蘆筍CP」健身房掌聲響起　啪啪啪...看了好害羞!!

女記者辛酸史！男友凌晨4點心跳突飆高　運動智慧手錶變抓姦神器

英國大選寒冬中登場！投票站大排長龍　強生帶愛犬出門投票

印度驚見「1男遭4男性侵」　歹徒利用IG打卡定位被害人！

南韓出土最長木簡！　「94個漢字」重現1500年前土地使用狀況

神救援！寶寶從90公分櫃台上倒頭栽　店經理衝出接住

移民勇爬2樓火場濃煙中「扛出受困殘疾男」！西班牙政府考慮授予居留權

幫忙帶小孩其實是戀童變態！　地方媽對親生兒下手還性侵3姪子

迎接新年號！日本公布2019年度漢字「令」　榜單驚見傑尼斯男團

韓籍女同志伴侶加拿大登記結婚　韓航視為「家人」同意合併里程

共諜案再曝6合夥人　澳智庫報告：向心與中國首位女中將有關係

女記者辛酸史！男友凌晨4點心跳突飆高　運動智慧手錶變抓姦神器

七七行館案劉政池判刑1年2月定讞　前陽管處長無罪遭撤銷發回

「怪胎新人」揪屁孩合作新歌...慘被狂吐口水傻眼喊：真的很屁！

上海首創台青公租房　精華地段300套「有居住證者」可申請

高中出納組長偽造假戳章…10月內狂撈公款107萬「還卡債+養女友」

代理董座尹崇堯遭金管會駁回！南山人壽：虛心接受　儘速召開董事會再推新人選

雁默／選前撒錢救農民之急，不如說是救執政黨連任之急

英國大選寒冬中登場！投票站大排長龍　強生帶愛犬出門投票

張善政稱賭盤已呈PK盤　卓榮泰：不要鼓勵大家違法！要心存善念

創世基金會台東院5週年　感謝善士義工注入暖流

H版李毓芬實彈片外流！　陳香菱認了揪出「網紅經紀人」搞鬼

國際熱門新聞

今年聖誕趴　「馴鹿咪咪裝」正夯

他拉屎往後一看！　手竟扯出「9.7m米色黏黏物」

幫爸媽送早餐！6歲男童遭卡車輾斃

即／北海道宗谷北部　規模4.4地震

明日花接班人深田詠美　推特追蹤破55萬人

未成年懷孕「遭踢出學校」！6年後她成功從大學畢業

懷特島上人類全活埋　只剩一隻貓

為火山倖存者　紐西蘭急加訂人皮

阿聯王子「古柯鹼+迷姦藥」暴斃

正妹穿白紗下嫁　新郎是地毯

超猛！女童赤腳穿特製Nike奪3金

Fed終止連3降：維持利率水準不變

鎖定猶太商店　紐澤西槍擊6死

藍色小龍蝦「自夾崩潰」影片爆紅！

更多熱門

相關新聞

半夜警鈴狂響！他求助保全氣炸…

半夜警鈴狂響！他求助保全氣炸…

「管委會在幹嘛？」一名男住戶抱怨，最近樓下火災響鈴狂響，恰巧時間都是深夜，他慌張下樓了解狀況，怪異的是，整棟大樓都靜悄悄，連同原PO，總共只有3人擔心發生火警。事後，大家求助保全處理，對方的神邏輯再度讓原PO無言以對。

沉寂400年　寶藏船浮出加勒比海

沉寂400年　寶藏船浮出加勒比海

氣候變遷會議林淵淙發表低碳城市願景

氣候變遷會議林淵淙發表低碳城市願景

快訊／媽媽困火場亡！台中男「搶救失敗」崩潰

快訊／媽媽困火場亡！台中男「搶救失敗」崩潰

關鍵字：

西班牙塞內加爾移民火災

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦證實婚變：永遠單身

洗碗精別加水稀釋！專家曝2原因髒爆了

莉婭被謝和弦認愛：全世界最傻眼是我！

獨家／謝和弦遭辣妻檢舉「切心切到底」年後離婚

38年前遭跑船父關冰庫　他賭氣躲西班牙小島38年

范瑋琪低調陪伴高以翔爸「私下聚會照」曝！

女友幫美容SPA爽到睡著…醒來當場分手！

今年聖誕趴　「馴鹿咪咪裝」正夯

遠航張綱維傳遺書　只求以死謝罪

遠航將倒閉？副總：孤臣無力可回天

館長開賣限量腕錶！「每支36900」網熱議

彰化女大生遭撞！飛到田中…躺18分鐘命危

金希澈遭保鑣擋下「以為是粉絲」他超Q發言笑翻網

遠航發公告證實：12月13日起停止一切飛航營運

紙箱幼貓沒人要　長大變極品美貓

更多

最夯影音

更多
新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～
大媽撞車直接騎走辯：不是故意　被攔竟「見笑轉生氣」暴怒狂罵

大媽撞車直接騎走辯：不是故意　被攔竟「見笑轉生氣」暴怒狂罵

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

黃爆李家砂石場拒繳282萬補償金　王淺秋回嗆：拿不出證據就閉嘴！

黃爆李家砂石場拒繳282萬補償金　王淺秋回嗆：拿不出證據就閉嘴！

整張用鐵做！開箱土豪「美國黑卡」 買什麼都能刷...遇到危險還能求救

整張用鐵做！開箱土豪「美國黑卡」 買什麼都能刷...遇到危險還能求救

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面