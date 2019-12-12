印度驚見「1男遭4男性侵」　歹徒利用IG打卡定位被害人！

▲印度性侵案頻傳，現在連男子也不能倖免。（示意圖／翻攝unsplash、pexels）

實習記者施怡妏／綜合報導

印度近來常傳出女子遭性侵棄屍案，如今就連男生也成為被害者。孟買庫拉（Kurla）一名22歲男子，日前被4名嫌犯綁架性侵3個小時。恐怖的是，這4名涉案男子是利用被害人在Instagram張貼的照片，加以定位後找到被害人。

據《今日印度》報導，孟買警方11日指出，一名22歲男子8日時遭4名男子綁架，並且在行駛的車輛上遭性侵3個小時，隨後將他丟棄路邊。警方表示，這4名嫌犯已根據印度刑法第377條非自然性行為罪責逮捕，其中有一名嫌犯因未成年，被送往兒童管教所（child remand home）。

偵辦此案的孟買警察局VB Nagar分局資深警官波寇（Madhuri Pokle）表示，此案特別的是，這4名嫌犯曾在社群軟體Instagram追蹤過被害人，8日被害人曾在一家餐廳外自拍，上傳到IG與好友分享，嫌犯即利用貼文上的位置訊息追蹤到該名男子。

波寇說，這4名嫌犯抵達餐廳後，便和被害人搭訕，表示自己是他的「超級粉絲」，並邀請他一起去騎自行車。20分鐘過後，他們抵達孟買機場附近一間飯店，4名嫌犯停下車後強迫被害者搭上一輛汽車，車子行駛後便在車上輪暴他。被害者表示，「當時用盡辦法想要逃脫，但嫌犯不斷毆打他。」

被害人被輪暴3小時後，嫌犯9日凌晨將他丟棄於路邊，還將他的手機和錢包搶走，被害人最後打電話給家人一同到警局報案。波寇指出，「根據監視器畫面，我們在短短的24小時之內已經順利抓到四名嫌犯。」

目前全案正在調查當中，也在等待醫院的報告。