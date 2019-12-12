共諜案再曝6合夥人　澳智庫報告：向心與中國首位女中將有關係

▲王立強自稱是中國間諜。（圖／翻攝自The Age）



記者丁維瑀／綜合報導

自稱為中國間諜的男子王立強（Wang Liqiang）表示，中國創新投資公司總裁向心是他的上司。如今，共諜案牽扯越來越多人，根據《澳洲戰略政策研究所》（Australian Strategic Policy Institute, ASPI）新報告內容，向心與中國國防科學技術工業委員會（COSTIND）的前副主任聶力（Nie Li）有所關聯；此外，向心的6名夥伴都與國防科工委有關係。

《澳洲人報》（The Australian）報導，依據ASPI報告內容，國防科工委是中國人民解放軍的國防科技部門，該單位的前副主任聶力與向心有所聯繫；聶力是中國首位女中將。此外，另外6名向心的夥伴也與國防科工委有關係，其中一名商人的公司成立於1994年，註冊在英屬維京群島（British Virgin Islands），曾出現在揭開逃稅醜聞的「巴拿馬文件」中。

ASPI報告還顯示，向心2008年成立一個國防技術投資基金，負責人就是聶力。報告繼續寫道，向心的老婆龔青曾任職中國國防科技信息中心，這個機構在美國國會研究處（CRS）報告中，被形容是國防科工委情報研究單位的對外名稱。

中國創新投資（CIIL）旗下一間公司的主任龐衛中（Pang Weizhong，音譯），曾是國防科工委在中國兩間企業的主管；同時，中國創新投資2003年到2005年的執行主任李童玉（Li Tongyu，音譯），也是國防科工委在香港一間公司的執行長，與中國軍方對外國客戶的衛星發射服務有關。

另一名合夥人羅秀清（Luo Xiuqing）在2003到2005年擔任中國創新投資的執行主任與董事長以前，曾在國防科工委監督的兩家國防企業擔任高級長官。

還有中國創新投資2005到2009年的董事長王慶餘（Wang Qingyu，音譯），曾是國防科工委管理的一所大學校長，也是中國最大武器製造商之一的長官。

至於另一名向心的夥伴郭益軍（Guo Yijun，音譯），則在國防科工委最知名的「新時代集團」（New Era Group）所投資的企業任職總經理。ASPI報告還指出，王立強顯然不是專業的情報官員，但他並未聲稱自己是；這份報告由中國問題專家周安瀾（Alex Joske）撰寫。

王立強先前告訴澳洲當局，聶力與她曾任國防科工委主任的老公丁衡高，在1993年把向心派到香港並擔任情報官員。

ASPI是一個位於澳洲首都坎培拉（Canberra）的無黨派智庫，2001年成立，一部分由澳洲國防部資助。

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