　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

先探／奔跑吧！聯發科

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

（圖／先探投資週刊 提供）

台積電股價創歷史新高穩定人心，聯發科今年漲幅約九成、總市值推升至台股第五名，也是重要焦點。該公司今年領先推出5G晶片搶占先機，除了三星、蘋果、華為外，全球就只有高通與聯發科供應5G晶片，這次加以中國去美化，聯發科是否能再像過去橫掃中國及新興市場通訊晶片，將是股價重返榮耀的機會！

【文／方亞申】

當年令聯發科大發利市的通訊晶片，一度流傳「今日山寨、明日主流」的口號，但在３Ｇ以後，聯發科轉為落後的跟隨者，即使到了４Ｇ該公司投入大筆資金發展通訊晶片，還是無法扭轉落後的角色，ＥＰＳ從二九．五二元，滑落到去年的十三．○四元，股價也從七八三元一度掉至二○○元以下。往日股王，好似就像過去台灣當過股王一樣，股價腰斬再腰斬（大立光除外）。

領先高通推出５Ｇ晶片

請繼續往下閱讀...

但是這次聯發科較不一樣，今年５Ｇ剛開始準備進入市場，基地台建置最為熱門；４Ｇ手機轉成為過渡產品，但是聯發科獲利預計還能超過去年的十三．○四元，主要是該公司近幾年趁著營運低迷時積極展開布局，包括合併無線通訊雷凌、電源管理ＩＣ的立錡，加上產品線涵蓋手機ＰＡ、射頻開關（T/R Switch）、低雜訊功率放大器（ＬＮＡ）、數位電視與機頂盒衛星（DVB-S/S2）調諧器，WiFi射頻收發器和藍牙系統單晶片的絡達，這些在近一年電子產業的發展上都大好，也增強聯發科晶片整合能力。

再者，聯發科於二○一一年投資中國匯頂科技，擁有二三．五八％股權（幾乎是最大股東），匯頂主攻觸控晶片與指紋辨識晶片，今年業績大放異彩，匯頂掛牌經過三年後，今年股價一度從七○人民幣附近大漲至二三一．八人民幣，當上中國科技股股王，聯發科近兩年陸續處分持股，創造出超過五百倍獲利，今年持續處分，最近一次是十一月十四日公告子公司賣匯頂，扣除交易成本及手續費等計算，獲利約新台幣五五．七八億台幣，聯發科前三季也不過賺一六七．一億元！匯頂依舊是中國手機觸控家指紋辨識晶片龍頭，聯發科尚持有匯頂十一．八五％股權，價值一一六億人民幣（約五二二億台幣），預計在明年中前處分不超過五％匯頂股權，估計交易金額約達二○九億台幣，也就是明年還是有上百億元處分收益。匯頂總市值已逼近千億人民幣，約是聯發科總市值的三分之二。

聯發科過去幾年轉投資布局較大的公司，從雷凌、立錡、絡達到匯頂今年都大好，支撐聯發科從４Ｇ要過渡到５Ｇ時期。

聯發科重兵押寶的５Ｇ晶片，今年領先高通推出第一顆５Ｇ晶片解決方案，獲得大陸小米、華為、Oppo、Vivo埋單。十一月再發表高階的天璣1000 5G晶片，強調高效能、低耗電，無論是運算或傳輸都居領先地位。值得注意的是，從山寨機開始，聯發科都是走中低價晶片為主，這次天璣1000 5G晶片定價傳出在一二○美元，與競爭者相差不多。價格拉高就是對自身產品競爭力有信心，由於５Ｇ晶片是以七奈米製程，最近聯發科也學習過去台積電一樣，號召上下游廠商包括晶圓代工、封測、下游的品牌廠商一起來，有錢大家一起賺。尤其是聯發科維持與台積電友好關係，不似高通高階５Ｇ晶片Sanpdragon 855是在台積電及三星投片，等於有台積電產能支持，要知道目前能以七奈米生產全球第一就是台積電，確保後面供貨無虞，這點可能勝過七奈米良率有待改善的三星。

價格高不僅代表自信也透露出毛利率將較高（較４Ｇ高出數倍），且對營收拉升也具正面作用。

迎接業績爆發的一年

另一方面，中國去美化也增添中國品牌商採用效能、價格具有競爭力的聯發科晶片的機會。今年５Ｇ基地台興建最積極的就是中國，預計超過八○萬座，未來可望提升至五百萬座以上。基地台布建逐漸就序，再來就是５Ｇ手機登場。今年是４Ｇ及５Ｇ手機銜接年，發展最快的是韓國、日本、美國及中國，而以中國最具企圖心，華為傳出將用４Ｇ手機價格賣５Ｇ手機，明年銷售量喊出一億支目標。而綜合全球各布機構來看，明年全球５Ｇ手機銷售量約二億支左右，樂觀者上看三億支，而聯發科明年將再推出三至五種５Ｇ晶片，含括高中低階手機，並且除了中國力推的Sub-6G規格外，聯發科準備在明年下半年推出美國主導的mmWave（毫米波）晶片。外資豐看好聯發科明年５Ｇ晶片出貨從五五○○萬顆，上看七八○○萬顆；而市場認為聯發科在中國５Ｇ晶片市占率坐四望五（五○％）、全球坐三望四目標。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2069期》便利商店及各大書店均有販售
或上http://weekly.invest.com.tw有更多精彩當期內文轉載

（圖／先探投資週刊 提供）

ET快訊
利菁掰了3年《麻辣天后傳》曝心聲　節目將停播！
旅客氣到暈倒！　遠航停業…機場湧退票人潮：董事長出來負責
獨／張綱維人在台北　「遺書」抒發心情…昨天還進公司
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

理財周刊／負利率投資策略

先探／謝金河：高價股飛翔

相機大廠拚轉型　Canon攜手AIMobile打造智慧城市

元太彩色電子紙技術新突破　進軍電子書閱讀器與零售看板

遠航無預警停飛　金管會證實有3家債權銀行總曝險23億

燦坤董事長、財務長都「閃電請辭」！　高層人事大地震...將速召開董事會

三信商銀：董事張綱維個人問題　不影響銀行營運

理財周刊／嚴選營益率季增營收成長股

財訊／立委對財團太客氣　礦業法公益信託修法一拖再拖

財訊／驚！宣明智財產超陽春　聯電持股僅506股

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

大媽撞車直接騎走辯：不是故意　被攔竟「見笑轉生氣」暴怒狂罵

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

黃爆李家砂石場拒繳282萬補償金　王淺秋回嗆：拿不出證據就閉嘴！

整張用鐵做！開箱土豪「美國黑卡」 買什麼都能刷...遇到危險還能求救

虎斑哥「實力寵妹」每晚叼牠進窩 不顧癱瘓努力前進：我怕妳冷嘛

范瑋琪、王力宏低調陪伴高以翔爸　聚會合照「一致動作」有洋蔥

傳統台式早餐秒征服老外味蕾！初嚐鹹豆漿超驚艷：想整碗吃光

他玩交友軟體不給錢遭恐嚇！ 找「真大哥」揭發假幫派真詐騙

《那一天》「蘆筍CP」健身房掌聲響起　啪啪啪...看了好害羞!!

理財周刊／負利率投資策略

先探／謝金河：高價股飛翔

相機大廠拚轉型　Canon攜手AIMobile打造智慧城市

元太彩色電子紙技術新突破　進軍電子書閱讀器與零售看板

遠航無預警停飛　金管會證實有3家債權銀行總曝險23億

燦坤董事長、財務長都「閃電請辭」！　高層人事大地震...將速召開董事會

三信商銀：董事張綱維個人問題　不影響銀行營運

理財周刊／嚴選營益率季增營收成長股

財訊／立委對財團太客氣　礦業法公益信託修法一拖再拖

財訊／驚！宣明智財產超陽春　聯電持股僅506股

關之琳德國旅行逛進名錶店　70萬經典款上手洩貴婦品味

把狗當家人！浪貓留飼料貼心幫舔毛　牠「臉超苦」笑翻網友

陶晶瑩還原食物中毒內幕...出面爆「就是我枕邊人下的毒」！

大牙堅持不生小孩...吃避孕藥12年　曝小7歲男友「開始嫌我了」

保時捷「都會概念店」桃園開幕　復刻賽車＆利曼冠軍車限期展出

韓國瑜嗆民進黨：芒果乾吃完了　「難民法」還不上桌？

遠航停業松機最後一班起飛！　航空迷不捨捕捉歷史最後畫面

林佳龍：第一時間航務檢查員已進駐遠航　確保停飛前所有航班安全

冬盟／家人鼓勵追夢！黃柏豪砸錢赴美　冬盟打擊王意外收穫

馬大偉運彩解盤／NBA 拓荒者@金塊　挺莊買小分

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

財經熱門新聞

遠航突倒閉！1024名員工過年前慘遭解雇　勞動部司長說話了

合庫放貸22億元給遠航　急尋張綱維說明

一紙里長證明　李佳芬家族砂石案補償金280萬變4萬

和潤幻滅　謝金河解析原因：背後有陷阱

遠東航空明日起停業「被財務問題壓垮」　這判決是最後一根稻草

遠航董座張綱維留下遺書：只求一死以謝罪

台灣贏韓國　成最大半導體設備市場

李紀珠當選全球玉山協會理事長

遠航「機齡不得超過26年」緊箍咒纏身　明年只剩ATR-72生財工具壓垮營運

來當台灣虎航的老闆！下周一興櫃掛牌登錄價41元

鴻海年底發出5000萬大紅包！　送9500名員工45週年紀念悠遊卡

遠航無預警停業　董座張綱維恐面臨三年以下有期徒刑

台股上漲逾百點！台積電再創新高　推升台股站上11800點

遠航停飛手中機票怎麼辦？副總：信託專戶共有2.68億元因應退票

更多熱門

相關新聞

謝金河：川普又帶來空襲警報

謝金河：川普又帶來空襲警報

全球股市奔馳了一整年，又進入歲末，這兩天美國川普總統又揮舞指揮棒，他說對貿易協議不設死線，明年十一月美國大選後才是達成協議較好的時機，這一席話也向全世界昭告，美中貿易協議未來一年都沒有談成的可能，全球股市收到這個訊息紛紛出現下挫走勢。

先探／年終消費旺季　內需high

先探／年終消費旺季　內需high

先探／明達醫拓展規模　三箭齊發

先探／明達醫拓展規模　三箭齊發

先探／大者恆大　企業併購搶大餅

先探／大者恆大　企業併購搶大餅

先探／2020法人投資錦囊

先探／2020法人投資錦囊

關鍵字：

先探投資週刊

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦證實婚變：永遠單身

洗碗精別加水稀釋！專家曝2原因髒爆了

莉婭被謝和弦認愛：全世界最傻眼是我！

獨家／謝和弦遭辣妻檢舉「切心切到底」年後離婚

38年前遭跑船父關冰庫　他賭氣躲西班牙小島38年

范瑋琪低調陪伴高以翔爸「私下聚會照」曝！

遠航張綱維傳遺書　只求以死謝罪

女友幫美容SPA爽到睡著…醒來當場分手！

今年聖誕趴　「馴鹿咪咪裝」正夯

館長開賣限量腕錶！「每支36900」網熱議

遠航將倒閉？副總：孤臣無力可回天

彰化女大生遭撞！飛到田中…躺18分鐘命危

紙箱幼貓沒人要　長大變極品美貓

金希澈遭保鑣擋下「以為是粉絲」他超Q發言笑翻網

遠航發公告證實：12月13日起停止一切飛航營運

更多

最夯影音

更多
新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～
大媽撞車直接騎走辯：不是故意　被攔竟「見笑轉生氣」暴怒狂罵

大媽撞車直接騎走辯：不是故意　被攔竟「見笑轉生氣」暴怒狂罵

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

黃爆李家砂石場拒繳282萬補償金　王淺秋回嗆：拿不出證據就閉嘴！

黃爆李家砂石場拒繳282萬補償金　王淺秋回嗆：拿不出證據就閉嘴！

整張用鐵做！開箱土豪「美國黑卡」 買什麼都能刷...遇到危險還能求救

整張用鐵做！開箱土豪「美國黑卡」 買什麼都能刷...遇到危險還能求救

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面